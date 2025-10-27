Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lavrovas: įsiveržimas į Ukrainą nepažeidė Budapešto memorandumo

2025-10-27 10:21 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 10:21

Interviu Vengrijos „YouTube“ kanalui Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva nelaiko savo plataus masto įsiveržimo į Ukrainą Budapešto memorandumo pažeidimu. Jį citavo Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“, pranešė „Kyiv Post“. 

Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)
27

Interviu Vengrijos „YouTube“ kanalui Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva nelaiko savo plataus masto įsiveržimo į Ukrainą Budapešto memorandumo pažeidimu. Jį citavo Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“, pranešė „Kyiv Post“. 

REKLAMA
2

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Memorandume sakoma, kad Ukraina, kaip ir kitos buvusios Sovietų Sąjungos respublikos, atidavusios branduolinius ginklus, gaus branduolinių valstybių garantijas nebranduolinėms valstybėms. Tik tiek“, – teigė S. Lavrovas, nutylėjęs, kad Rusijos pasirašytame memorandume kalbama ir apie pagarbą šalių – Ukrainos, Baltarusijos ir Kazachstano – suverenitetui. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šios garantijos teigia, kad branduoliniai ginklai nebus panaudoti prieš nebranduolines valstybes, kurios yra Branduolinių ginklų neplatinimo sutarties šalys“, – pridūrė S. Lavrovas.

REKLAMA
REKLAMA

Rusijos užsienio reikalų ministras savo ruožtu apkaltino Ukrainą pažeidus kitą Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) susitarimą, kartodamas, kad ji neva pažeidinėjo mažumų teises, nepaisydama demokratijos bei žodžio laisvės standartų.

REKLAMA

Tame pačiame interviu S. Lavrovas pasisakė ir apie JAV prezidento Donaldo Trumpo atšauktą suplanuotą susitikimą su Vladimiru Putinu Budapešte, Vengrijoje. Jis sakė, kad kalbant apie taikos iniciatyvas Baltieji rūmai po pirmadienio telefono skambučio nepasiūlė „jokių naujų susitikimų ar pokalbių“. S. Lavrovas teigė, kad iniciatyva kilo iš JAV, todėl Rusija bus pasirengusi judėti į priekį tada, kai to pageidaus amerikiečiai. 

„Kyiv Post“ primena, kad 1994 m. gruodžio mėnesį Budapešte trijų branduolinių valstybių JAV, Rusijos ir Jungtinės Karalystės pasirašytame Saugumo garantijų memorandume sakoma, kad pasirašiusios šalys „įsipareigoja gerbti Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir esamas sienas, negrasins ir nenaudos jėgos prieš Ukrainos teritorinį vientisumą ar politinę nepriklausomybę ir jokie jų ginklai niekada nebus panaudoti prieš Ukrainą, išskyrus savigynai ar kitaip pagal Jungtinių Tautų Chartijos nuostatas“. Remdamosi memorandumu ir kitomis sutartimis, 1993-1996 m. Ukraina ir kelios kitos buvusios sovietų respublikos atsisakė savo branduolinių ginklų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pašiepė Putino branduolinius bandymus: „Jie žino, kad mūsų atominis laivas prie jų krantų“ (33)
NATO lyderiai ruošia spaudimą Putinui: po Trumpo sankcijų – naujas planas (tv3.lt koliažas)
NATO lyderiai ruošia spaudimą Putinui: po Trumpo sankcijų – naujas planas (28)
Putino pasiuntinys: Rusija, JAV ir Ukraina – arti diplomatinio sprendimo (nuotr. SCANPIX)
Putino pasiuntinys: Rusija, JAV ir Ukraina – arti diplomatinio sprendimo (33)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Košmaras Ukrainoje: rusai atakavo anglies kasyklą – beveik 500 darbininkų buvo po žeme (227)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų