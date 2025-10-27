Lavrovas: įsiveržimas į Ukrainą nepažeidė Budapešto memorandumo

„Memorandume sakoma, kad Ukraina, kaip ir kitos buvusios Sovietų Sąjungos respublikos, atidavusios branduolinius ginklus, gaus branduolinių valstybių garantijas nebranduolinėms valstybėms. Tik tiek“, – teigė S. Lavrovas, nutylėjęs, kad Rusijos pasirašytame memorandume kalbama ir apie pagarbą šalių – Ukrainos, Baltarusijos ir Kazachstano – suverenitetui.
„Šios garantijos teigia, kad branduoliniai ginklai nebus panaudoti prieš nebranduolines valstybes, kurios yra Branduolinių ginklų neplatinimo sutarties šalys“, – pridūrė S. Lavrovas.
Rusijos užsienio reikalų ministras savo ruožtu apkaltino Ukrainą pažeidus kitą Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) susitarimą, kartodamas, kad ji neva pažeidinėjo mažumų teises, nepaisydama demokratijos bei žodžio laisvės standartų.
Tame pačiame interviu S. Lavrovas pasisakė ir apie JAV prezidento Donaldo Trumpo atšauktą suplanuotą susitikimą su Vladimiru Putinu Budapešte, Vengrijoje. Jis sakė, kad kalbant apie taikos iniciatyvas Baltieji rūmai po pirmadienio telefono skambučio nepasiūlė „jokių naujų susitikimų ar pokalbių“. S. Lavrovas teigė, kad iniciatyva kilo iš JAV, todėl Rusija bus pasirengusi judėti į priekį tada, kai to pageidaus amerikiečiai.
„Kyiv Post“ primena, kad 1994 m. gruodžio mėnesį Budapešte trijų branduolinių valstybių JAV, Rusijos ir Jungtinės Karalystės pasirašytame Saugumo garantijų memorandume sakoma, kad pasirašiusios šalys „įsipareigoja gerbti Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir esamas sienas, negrasins ir nenaudos jėgos prieš Ukrainos teritorinį vientisumą ar politinę nepriklausomybę ir jokie jų ginklai niekada nebus panaudoti prieš Ukrainą, išskyrus savigynai ar kitaip pagal Jungtinių Tautų Chartijos nuostatas“. Remdamosi memorandumu ir kitomis sutartimis, 1993-1996 m. Ukraina ir kelios kitos buvusios sovietų respublikos atsisakė savo branduolinių ginklų.
