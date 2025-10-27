Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ekspertai: Putino režimas braška, Kremliuje tvyro įtampa ir baimė

2025-10-27 10:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-27 10:45

Kremliaus vykdomas karas Ukrainoje sukėlė ekonomines problemas Rusijoje. Šios kelia gyventojų nepasitenkinimą ir sustiprino Rusijos prezidento Vladimiro Putino nuogąstavimus dėl galimo valstybės perversmo, rašo „The Telegraph“, cituoja „The Moscow Times“.

V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
27

Kremliaus vykdomas karas Ukrainoje sukėlė ekonomines problemas Rusijoje. Šios kelia gyventojų nepasitenkinimą ir sustiprino Rusijos prezidento Vladimiro Putino nuogąstavimus dėl galimo valstybės perversmo, rašo „The Telegraph“, cituoja „The Moscow Times“.

REKLAMA
10

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Vakarų analitikai pažymi, kad Rusijos diktatorius turi vis daugiau priežasčių nerimauti: ES ir JAV įveda naujas sankcijas, verslas paralyžiuotas dėl aukštų palūkanų normų, valstybės skola auga, prekės brangsta, o šalies ekonomikos ministras Maksimas Rešetnikovas įspėja, kad ekonomika yra „ant recesijos ribos“. Nuo karo pradžios infliacija viršijo 40 proc.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal ministerijos prognozę, 2025 m. Rusijos biudžeto deficitas gali siekti 2,6 proc. BVP arba 5,7 trilijono rublių. Tai penkis kartus daugiau nei buvo planuota. Norėdamos padengti deficitą, valdžios institucijos priverstos didinti mokesčius.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu naftos nešamos pajamos mažėja, o benzinas tampa vis sunkiau prieinamas dėl Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms. Be to, negalima neatsižvelgti į bankų krizės grėsmę, mano Harvardo universiteto Rusijos ir Eurazijos tyrimų centro mokslininkas Kreigas Kennedy.

REKLAMA

Jo vertinimu, karinių įmonių skola sudaro 190 mlrd. JAV dolerių – apie 37 proc. šalies metinio biudžeto. Rusijos bankai aktyviai teikė paskolas gynybos įmonėms be pakankamų garantijų, siekdami palaikyti Kremliaus karo mašiną gyvą. Dabar didelė dalis šių paskolų gali likti negrąžintos. Kai kurie dideli bankai pasirengę kreiptis į Centrinį banką, rašė „Bloomberg“.

REKLAMA
REKLAMA

Padėtį dar labiau apsunkina didėjanti priklausomybė nuo Kinijos ir Vakarų sankcijų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas neseniai įvedė apribojimus didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ dėl pažangos stokos Ukrainos konflikto sprendime. Po to Kinija ir Indija, pagrindiniai Rusijos naftos pirkėjai, sumažino importą, o tai kelia grėsmę Kremliui dėl valiutos pajamų sumažėjimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Rusija tikrai pajuto skausmą“

„Pirmą kartą per 3,5 metus Rusija tikrai pajuto skausmą“, – sako Timothy Ashas, „Chatham House“ analitinio centro Rusijos ir Eurazijos studijų programos mokslo darbuotojas. Jo nuomone, Kremliuje „bręsta panika“.

Dėl to V. Putino aplinka ieško išeities iš susidariusios situacijos, diskredituodama opoziciją, kad „parodytų, jog Vakarai bando suskaldyti Rusiją“ – tai standartinė taktika esant vidaus nestabilumui, pažymi Angela Stent, Georgetown universiteto Eurazijos, Rusijos ir Rytų Europos studijų centro vyresnioji patarėja.

REKLAMA

Spalio 14 d. Rusijos Federalinė saugumo tarnyba (FSB) iškėlė buvusiam „YUKOS“ savininkui Michailas Chodorkovskis ir 22 Antikarinio komiteto nariams baudžiamąją bylą dėl „smurtinio valdžios perėmimo“ siekiant „pakeisti konstitucinę santvarką“ šalyje. Pats M. Chodorkovskis, gyvenantis emigracijoje Londone, kaltinimus pavadino „melu“, skirtu įbauginti opoziciją.

REKLAMA

„Tai rodo Kremliaus paranoją – Putinas ieško priešų, kad sustiprintų savo režimą“, – sako buvęs JAV ambasadorius Ukrainoje Johnas Herbsta.

V. Putinas ir anksčiau susidūrė su bandymais surengti perversmą. 2023 m. birželio mėn. privačios karinės grupuotės „Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas vadovavo maištui ir nusiuntė tankus į Maskvą, prisidengdamas senu konfliktu su Gynybos ministerija.

Paskutinę akimirką jis atsisakė savo plano ir sustabdė samdinius, o po kelių mėnesių žuvo lėktuvo katastrofoje. Nepaisant nesėkmės, maištas aiškiai parodė V. Putino režimo nestabilumą, mano ekspertai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusų povandeninia laivai (nuotr. SCANPIX)
„Medžiosime jūsų povandeninius laivus“ – Britanijos ir Vokietijos žinutė Putinui (1)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pašiepė Putino branduolinius bandymus: „Jie žino, kad mūsų atominis laivas prie jų krantų“ (37)
Trumpas: prieš susitikdamas su Putinu turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą. EPA-ELTA nuotr.
Trumpas įvardijo, ko nori iš Putino: tada ir susitiksiu (19)
Putino pasiuntinys: Rusija, JAV ir Ukraina – arti diplomatinio sprendimo (nuotr. SCANPIX)
Putino pasiuntinys: Rusija, JAV ir Ukraina – arti diplomatinio sprendimo (33)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Ir vėl
Ir vėl
2025-10-27 11:10
Visas problemas susikūrė Putinas. Dabar jam reikia jas pastebėti ir suprasti, kad melu padėties nepasigerinsi.
Atsakyti
EILINIS ANEKDOTAS
EILINIS ANEKDOTAS
2025-10-27 10:56
EILINIS ANEKDOTAS....
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų