„Būkime realistai“: Zelenskis įvardijo, kaip Ukraina ruošiasi ateinančiam itin pavojingam laikotarpiui

„Mes gyvename realistiškame scenarijuje ir žiūrime tik į tokį. Reikia realiai žiūrėti į viską ir atstatyti. Žinoma, galima būti labai dideliu optimistu, bet būkime realistai. Mes atkursime tai, ką jie griauna, ir ginsime tai, ką turime“, – sako V. Zelenskis.
Volodymyras Zelenskis paragino Donaldą Trumpą spausti Kinijai dėl paramos Rusijai
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį paragino savo kolegą iš JAV Donaldą Trumpą daryti spaudimą Kinijos lyderiui Xi Jinpingui, kad šis sumažintų paramą Rusijai.
„Manau, kad tai gali būti vienas iš (Trumpo) stiprių žingsnių, ypač jei po šio ryžtingo sankcijų žingsnio Kinija bus pasirengusi sumažinti importą“, – žurnalistams pareiškė V. Zelenskis.
Praėjusią savaitę D. Trumpas atsisakė planuoto aukščiausiojo lygio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir, pareiškęs, kad yra nusivylęs, jog Rusija nesustabdo savo puolimo, smogė Maskvai pirmuoju dideliu sankcijų paketu, nukreiptu prieš dvi svarbiausias naftos bendroves.
D. Trumpas ketvirtadienį Pietų Korėjoje turėtų susitikti su Xi Jinpingu. Tai bus pirmasis JAV ir Kinijos prezidentų susitikimas akis į akį nuo sausio, kai 79-erių respublikonas grįžo į Baltuosius rūmus.
Volodymyras Zelenskis: Europos parama Ukrainos kovai reikalinga dar dvejiems–trejiems metams
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad ukrainiečių kovai su rusų pajėgomis reikia Europos finansinės paramos dar dvejiems–trejiems metams.
Šie jo komentarai pasirodė antradienį.
„Tai dar kartą pabrėžiau visiems Europos lyderiams. Pasakiau jiems, kad nesiruošiame kovoti dešimtmečius, bet jūs turite parodyti, kad kurį laiką galėsite teikti stabilią finansinę paramą Ukrainai“, – teigė V. Zelenskis per susitikimą su žurnalistais.
„Būtent todėl jie turi omenyje šią 2–3 metų programą“, – sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje Europos Komisijos (EK) pasiūlymą palaipsniui atblokuoti įšaldytą Rusijos turtą, kad būtų galima finansuoti Ukrainą.
Orbanas šoko prieš Trumpą: pareiškė, kad jis buvo per griežtas Rusijai
Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas buvo per griežtas Rusijai.
Apie tai skelbia „The Telegraph“, rašo UNIAN.
Atsakydamas į žurnalistų klausimą, ar jis mano, kad D. Trumpas „peržengė ribą“ Maskvos atžvilgiu, V. Orbanas atsakė, kad „Vengrijos požiūriu – taip“.
„Mes ieškosime išeities iš šios situacijos, visų pirma Vengrijai“, – cituojamas V. Orbanas.
Čekijos pareigūnas: Putinas praranda galimybę daryti įtaką Trumpui
Vladimiras Putinas praranda gebėjimą daryti įtaką JAV prezidentui Donaldui Trumpui, pareiškė Čekijos vyriausybės komisaras Ukrainos atstatymui Tomášas Kopečný.
„Man atrodo, kad Putinas nebegali naudoti savo „žavesio“ ir asmeninių ryšių, kad paveiktų Trumpą“, – sakė jis.
Pasak Čekijos vyriausybės atstovo, Rusijos lyderis tiesiog tyčiojasi iš JAV prezidento, tačiau tokie žmonės kaip D. Trumpas netoleruoja tokio elgesio.
Be to, Čekijos pareigūnas mano, kad D. Trumpo nebesupa veikėjai, buvę jam artimi vasarį ir kovą ir atvirai tyčiojęsi ar kritikavę Ukrainą. Dabar tai – tradiciniai respublikonai, įsitikinę, kad Amerikos interesai yra svarbiausi, bet ir suprantantys, kad negali leisti Rusijai iš jų tyčiotis.
T. Kopečný įžvelgia teigiamą pokytį, nes Amerikos pozicija dabar beveik sutampa su Europos, o Ukrainos požiūris nebėra vertinama tik kaip prezidento Volodymyro Zelenskio reikalavimas, o kaip bendra Europos pozicija.
Kartu Čekijos politikas pripažino, kad D. Trumpo pozicija ir toliau smarkiai svyruoja, jo nuotaika labai staigiai keičiasi. Tačiau D. Trumpui mažiau rūpi, ar bus pasiektos paliaubos, ar teisinga taika, o labiau tai, kad jis bus tas, kuris tai pasiekė.
Čekijos politiko įsitikinimu, tik JAV administracija ir asmeniškai D. Trumpas gali priversti V. Putiną sėsti prie derybų stalo bei rimtai susilpninti Rusijos ekonomiką, nes vienintelis dalykas, galintis sustabdyti karą, yra Rusijos pajamų iš naftos ribojimas.
Pasak T. Kopečný, D. Trumpas turi dvi priemones, kad tai pasiektų: įvesti antrines sankcijas Rusijai ir suteikti Ukrainai karinius pajėgumus, galinčius sunaikinti Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
T. Kopečný mano, kad D. Trumpo ir V. Putino susitikimas įvyks, kai Rusija aiškiai parodys, kad yra rimtai nusiteikusi ir pasirengusi derėtis dėl to, ko nori D. Trumpas ir V. Zelenskis.
„Tai nebūtų teisinga taika, bet tai geriausias variantas, kurį šiuo metu turime – nutraukti karo veiksmus ties dabartine kovų linija“, – sakė T. Kopečný.
D. Trumpas atšaukė Budapešte turėjusį įvykti susitikimą su V. Putinu pareiškęs, kad nenori gaišti laiko, jei susitikimas neduos rezultatų.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1 060 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 28 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 138 750 karių, iš kurių 1 060 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 299 rusų tankus (+6), 23 508 šarvuotąsias kovos mašinas (+28), 34 044 artilerijos sistemas (+8), 1 529 raketų paleidimo sistemas (+2), 1 230 oro gynybos sistemų, 428 karo lėktuvus, 346 sraigtasparnius, 75 054 nepilotuojamuosius orlaivius (+108), 3 880 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 65 786 transporto priemones ir kuro cisternas (+131), 3 984 specialiosios įrangos vienetus (+3).
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Šoigu paleido fantaziją ir pažėrė daugybę kaltinimų Vakarams
Rusijos saugumo tarybos sekretorius Sergejus Šoigu apkaltino Vakarus darant agresyvų spaudimą Rusijai ir bandant ją padalyti į dešimtis nepriklausomų valstybių, rašo „Moscow Times“.
„Jų tikslas – mūsų šalies desuverinizavimas. Jie nori padalyti mūsų Tėvynę į dešimtis mažų valstybių, kad vėliau galėtų jas pavergti, išnaudoti ir panaudoti savo savanaudiškiems interesams“, – savo straipsnyje rašė S. Šoigu.
Jis apkaltino Vakarus pradėjus „galingą antirusišką propagandą“ ir puolant Rusijos istoriją, kultūrą, „dvasines vertybes“ ir t.t. Jis kaltino Vakarus bandant suskaldyti Rusijos visuomenę, vienybę, brolystę.
Panašiai Vakarus anksčiau yra kaltinęs ir Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas. Jis ne kartą kaltino Vakarus bandant suskaldyti Rusijos visuomenę. Jis taip pat yra teigęs, kad JAV ir jų sąjungininkai siekia strategiškai nugalėti Rusiją arba sumažinti Maskvos vaidmenį iki nereikšmingo.
Ukrainai – perspėjimas iš Vokietijos: šis laikotarpis bus lemiamas
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas paragino Vakarų sąjungininkus ryžtingai paremti Ukrainą prieš atšąlant orams, rašo UNIAN.
„Šis žiemos laikotarpis yra lemiamas. Ukraina turi išsaugoti savo gynybos pajėgumus“, – sako jis.
J. Wadephulo teigimu, anksčiau vadinamosios „norinčiųjų koalicijos“ metu buvo aptarta, kad būtina „mobilizuoti visas jėgas, jog Ukraina galėtų išsilaikyti šią žiemą“. Vokietijai tenka ypatinga atsakomybė, todėl Ukraina, anot jo, gali tikėtis Vokietijos pagalbos.
Rusija žiemai artėjant smūgiuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrai.
Anot J. Wadephulo, būtina didinti spaudimą Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui.
„Turime stiprinti spaudimą Putinui ir ginti mūsų europines vertybes – būti vieningiems ir pasirengusiems prisiimti atsakomybę už taiką tvirto europinio partnerystės pagrindu“, – sako jis.
Kiek anksčiau spalį po vieno rusų smūgio Ukrainos energetikos infrastruktūrai šalies užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha kreipėsi į tarptautinius partnerius, ragindamas stiprinti paramą Kyjivui. Pasak jo, Rusija dar kartą bando panaudoti šaltį kaip ginklą prieš Ukrainos tautą, todėl šaliai būtina papildoma oro gynyba ir energetinė pagalba artėjant žiemai.
Vengrija planuoja sukurti antiukrainietišką bloką su Čekija ir Slovakija, rašo „Politico“. Apie tai leidiniui patvirtino Viktoro Orbano politinis patarėjas.
V. Orbanas tikisi susivienyti su Andreju Babišu, kurio dešiniosios populistinės partijos laimėjo Čekijos neseniai įvykusius parlamento rinkimus Čekijoje, taip pat su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico. V. Orbanas tikisi suderinti pozicijas prieš ES lyderių susitikimus.
Nors iki tvirto politinio aljanso dar toli, jo susiformavimas galėtų smarkiai trukdyti ES pastangoms finansiškai ir kariniu požiūriu remti Ukrainą.
„Manau, kad tai įvyks ir bus vis labiau matoma“, – sako V. Orbano politinis patarėjas Balazsas Orbanas, paklaustas apie galimą Ukrainos skeptikų aljansą.
„Tai labai gerai veikė migracijos krizės metu. Taip mes galėjome pasipriešinti“, – sako jis.
Istorijoje jau buvo įkurta vadinamoji Vyšegrado 4 grupė, kurią sudarė Vengrija, Čekija, Slovakija ir Lenkija, kai po 2015 m. Varšuvoje valdžią gavo euroskeptiška Teisės ir teisingumo partija.
Tuometinis Lenkijos ministras pirmininkas Mateusz Morawiecki vadovavo aljansui kaip didžiausios jo narės atstovas, o „V4“ grupė skatino šeimos politiką ir stiprias ES išorės sienas bei priešinosi bet kokiam privalomam migrantų perkėlimui tarp valstybių narių.
Vyšegrad 4 aljansas iširo po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, nes Lenkija laikėsi griežtos pozicijos Maskvos atžvilgiu, o Vengrija – priešingai.
Naujoji Vyšegrado aljanso sudėtis turėtų tris, o ne keturis narius. Dabartinis Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas yra tvirtas Ukrainos rėmėjas ir vargu ar sudarys kokį nors aljansą su Orbánu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
„Būkime realistai“: Zelenskis įvardijo, kaip Ukraina ruošiasi ateinančiam itin pavojingam laikotarpiui
Po Rusijos apšaudymų Ukrainos energetikos sektoriaus padėtis yra sudėtinga, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo „Kanal 24“.
„Mes gyvename realistiškame scenarijuje ir žiūrime tik į tokį. Reikia realiai žiūrėti į viską ir atstatyti. Žinoma, galima būti labai dideliu optimistu, bet būkime realistai. Mes atkursime tai, ką jie griauna, ir ginsime tai, ką turime“, – sako V. Zelenskis.
Anot jo, nuostolių bus mažiau, jei Ukraina turės pakankamai priešlėktuvinių raketų, šiuo metu jaučiamas jų trūkumas.
V. Zelenskis patikslino, kad trūkumas yra ne dėl to, kad kas nors blokuoja tiekimą, o dėl intensyvaus Ukrainos priešlėktuvinės gynybos priemonių naudojimo.
„Tai yra nuolatinė kova – mes ginamės, jie griauna – mes atstatome“, – sako V. Zelenskis.
Anot jo, šiuo metu didinamas atstatymo brigadų ir greitojo reagavimo štabų skaičius. Atstatymo darbai vykdomi visoje šalyje. Sunkiausia situacija šiandien, yra Sumų srityje, Šostkoje.
Atskirai Kyjivas derasi su Vokietija dėl pagalbos elektros įrangos srityje. V. Zelenskis jau surengė derybas su kancleriu Friedrichu Merzu.
„Aš jam jau parodžiau visus scenarijus. Vokietijoje ir Italijoje yra dvi bendrovės, kurios gamina reikiamą elektros energijos gamybos įrangą. Aš jam parodžiau reikiamą kiekį. Kodėl jam? Pirma, tai Vokietija, antra, jie turi didelį humanitarinės pagalbos finansavimą. Aš prašau paimti pinigus iš šio paketo ir tiesiog nupirkti šią įrangą“, – teigia V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas sako, kad taip pat aptarė šį klausimą su Italijos premjere Giorgio Meloni. Ji, pasak V. Zelenskio, taip pat pasirengusi paremti Ukrainą ir pasikalbėti su įmonėmis tiek dėl elektros įrangos, tiek dėl dujų tiekimo.
V. Zelenskis sako, kad Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pažadėjo padėti su energetikos paketu, taip pat tariamasi su Nyderlandais, kad jie padės Ukrainos energetikai.
„Tuo pačiu Ukraina dirba dėl dujų importo, kuris priklauso tik nuo finansavimo.
Galiausiai dujos yra svarbus šildymo pagrindas. 70 proc. reikiamos sumos dujoms mes jau radome. Vyriausybė užtikrins visą reikiamą sumą“, – priduria jis.