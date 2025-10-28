Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva ir Airija stiprina bendradarbiavimą: pasirašys memorandumo priedą dėl paramos Ukrainai

2025-10-28 06:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 06:10

Antradienį Užsienio reikalų ministerijoje (URM) Lietuvos ir Airijos atstovai pasirašys antrąjį bendradarbiavimo memorandumo priedą, kuriuo Dublinas įsipareigos skirti 2 mln. eurų įnašą Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondui. 

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Antradienį Užsienio reikalų ministerijoje (URM) Lietuvos ir Airijos atstovai pasirašys antrąjį bendradarbiavimo memorandumo priedą, kuriuo Dublinas įsipareigos skirti 2 mln. eurų įnašą Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondui. 

0

Kaip skelbia URM, dalis šių lėšų bus skirta „Ukrainos ateities mokyklos“ iniciatyvai – modernios daugiafunkcinės mokyklos statyboms Žytomyro mieste. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su Ukrainos ir Italijos architektais įgyvendinamu projektu siekiama atkurti švietimo infrastruktūrą ir suteikti saugią, įtraukią mokymosi aplinką karo paveiktiems vaikams“, – rašoma URM pranešime. 

Ministerijos teigimu, kita įnašo dalis bus skiriama Lietuvos įgyvendinamos Europos Sąjungos (ES) programos „Ukraine2EU“ ko-finansavimui. 

Ši iniciatyva vienija visų donorų paramą ir koordinuoja veiklas, skirtas Ukrainos pasirengimui narystei ES. Daugiausiai dėmesio skiriama už stojimo procesą ir reikalingų reformų įgyvendinimą atsakingų valstybės institucijų stiprinimui.

„Šis memorandumo pratęsimas ne tik sustiprina Lietuvos ir Airijos bendradarbiavimą, bet ir išryškina bendrą strateginę viziją – atkurti Ukrainos švietimo sistemą, stiprinti institucijas ir remti stojimo į ES procesą“, – akcentuoja URM. 

Bendradarbiavimo memorandumo priedą metinės vystomojo bendradarbiavimo konferencijos RE:VIVE 2025 metu pasirašys Lietuvos užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus ir Airijos ambasadorė Séadhna MacHugh.

ELTA primena, kad praėjusiais metais vykusios konferencijos metu tarp Lietuvos ir Airijos buvo pasirašytas susitarimo memorandumas dėl Ukrainos atstatymo projektų. Jame buvo numatyta, jog Airija skirs 3 mln. eurų slėptuvių prie Ukrainos mokyklų statyboms. 

Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo tikslas – padėti įgyvendinti lanksčią, gebančią greitai reaguoti, tvarią, į tęstinius rezultatus nukreiptą vystomojo bendradarbiavimo politiką ir įgalinti Lietuvos viešojo bei privataus sektoriaus institucijas įgyvendinti didelės apimties, reikšmingą pridėtinę vertę generuojančius projektus šalyse partnerės.

