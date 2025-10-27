Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys: sieksime suvienodinti dalį Rusijai ir Baltarusijai taikomų sankcijų

2025-10-27 21:30 / šaltinis: BNS
2025-10-27 21:30

Dėl kontrabandinių balionų premjerei Ingai Ruginienei paprašius Užsienio reikalų ministeriją suderinti papildomą sankcijų paketą Baltarusijai, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, jog bus siekiama suvienodinti dalį Maskvai ir Minskui taikomų ribojimų.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Dėl kontrabandinių balionų premjerei Ingai Ruginienei paprašius Užsienio reikalų ministeriją suderinti papildomą sankcijų paketą Baltarusijai, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, jog bus siekiama suvienodinti dalį Maskvai ir Minskui taikomų ribojimų.

„Kaip atsaką į (oro erdvės pažeidimus – BNS) mes matome kelias priemones. Viena iš jų – tai Baltarusijai taikomų sankcijų režimo išplėtimas pagal hibridinių (grėsmių – BNS) pagrindus, taip pat suvienodinimas tam tikrų sankcijų, kurios yra taikomos Rusijai ir Baltarusijai“, – LRT televizijai pirmadienį teigė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nacionalinių sankcijų suvienodinimui gerokai ankščiau palaikymą yra išreiškęs prezidentas Gitanas Nausėda, tačiau Seimas tai padaryti atsisakė.

Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymas Lietuvoje pirmą kartą priimtas 2023 metais. Juo siekiama pademonstruoti paramą Ukrainai ir suvaržyti šalių agresorių – Rusijos ir Baltarusijos – piliečių tam tikras teises.

Įstatymu yra sustabdytas Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymų išduoti vizas, leidimų gyventi Lietuvoje priėmimas ir išdavimas, numatytas detalesnis jų patikrinimas pasienyje, Rusijos piliečiams neleidžiama Lietuvoje įsigyti nekilnojamojo turto.

Pasak K. Budrio, būtų vertinga nusitaikyti į kaimyninės valstybės aviacijos sektorių. Ministras tikino matantis poreikį kalbėti ir apie papildomus muitus Baltarusijos produkcijos eksportui į ES.

Taip jis kalbėjo pirmadienį Nacionalinei saugomo komisijai dėl pasikartojančių kontrabandinių balionų įskridimų iš Baltarusijos nusprendus pratęsti ribojimus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktuose.

Dėl kontrabandinių balionų praėjusią savaitę keturiskart buvo uždaryti Lietuvos oro uostai, paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, pirmadienį pradėjo veikti karštoji linija, kuria visą parą konsultuojantys operatoriai teiks informaciją apie grįžimo į Lietuvą galimybes esantiesiems Baltarusijoje ir dėl kontrabandinių balionų nukreiptų skrydžių keleiviams.

K. Budrys priminė ir tai, jog ketvirtadienio vakarą šalies oro erdvę trumpam pažeidė du Rusijos orlaiviai.

Jis tikino apie praėjusios savaitės incidentus skirtinguose lygmenyse informavęs ES institucijas.

„Kritinės infrastruktūros apsauga, oro uostas vienas iš jų, yra tikrai svarbi tema. Su Europos Komisija šnekėjomės dėl jau ateinančios ilgalaikės finansinės perspektyvos ir Lietuvai numatomų priemonių. Dabar turime priežastį kalbėt apie papildomų finansų skyrimą ir tą darysime“, – kalbėjo K. Budrys.

Ministras taip pat pažymėjo ilgalaikėje perspektyvoje nematantis jokių galimybių turėti normalius santykius su Baltarusija.

Jis pakartojo I. Ruginienės išsakytus teiginius, jog Lietuva dėl balionų grėsmių konsultuojasi su sąjungininkais. Ministras neatmetė galimybės, kad su Lenkija ir Latvija gali būti pasiektas bendras sutarimas kartu uždaryti sienas su Baltarusija.

„Aš tai neatmesčiau, kad toks yra galimas (sprendimas – BNS). Klausimas būtų dėl pačių formų, kiek laiko jis tęstųsi, bet aiškios regioninės pozicijos tikrai reikia“, – kalbėjo jis.

