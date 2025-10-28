Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Orbanas šoko prieš Trumpą: pareiškė, kad jis buvo per griežtas Rusijai

2025-10-28 09:51
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-10-28 09:51

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas buvo per griežtas Rusijai.

Donaldas Trumpas, Viktoras Orbanas

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas buvo per griežtas Rusijai.

8

Apie tai skelbia „The Telegraph“, rašo UNIAN.

Atsakydamas į žurnalistų klausimą, ar jis mano, kad D. Trumpas „peržengė ribą“ Maskvos atžvilgiu, V. Orbanas atsakė, kad „Vengrijos požiūriu – taip“.

„Mes ieškosime išeities iš šios situacijos, visų pirma Vengrijai“, – cituojamas V. Orbanas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vengrijos premjeras kitą savaitę su Trumpu aptars sankcijas naftos pramonei

Vengrijos ministras pirmininkas V. Orbanas kitą savaitę Vašingtone susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir, be kitų klausimų, aptars Amerikos sankcijas Rusijos naftos bendrovėms, pirmadienį pareiškė Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto, informuoja „Reuters“.

Bandydamas paspausti Maskvą sutikti nutraukti ugnį Ukrainoje, D. Trumpas praėjusią savaitę įvedė sankcijas Rusijai, nukreiptas prieš įmones „Lukoil“ ir „Rosneft“. Toks jo sprendimas sukėlė klausimų Vengrijai ir Slovakijai, kurios yra didžiausios rusiškos naftos pirkėjos Europos Sąjungoje.

„Kalbant apie mūsų energijos tiekimą (...) kitos savaitės antroje pusėje ministras pirmininkas Vašingtone turės galimybę asmeniškai aptarti šį klausimą su JAV prezidentu“, – spaudos konferencijoje tvirtino P. Szijjarto. Pasak jo, kadangi naujosios JAV sankcijos įsigalios tik lapkričio pabaigoje, jos šiuo metu nekelia jokių problemų ir nemažina Vengrijos naftos importo iš Rusijos.

V. Orbanas dar spalio viduryje buvo užsiminęs apie savo būsimą vizitą Vašingtone. Penktadienį premjeras pareiškė, kad Vengrija ieško būdų apeiti JAV sankcijas Rusijos naftos bendrovėms. V. Orbanas sakė, kad apie sankcijas pasikalbėjo su Vengrijos naftos ir dujų įmone MOL.

Vengrijos lyderis per daugelį metų užmezgė tvirtus asmeninius santykius su D. Trumpu. Jis dėl savo griežtos pozicijos imigracijos klausimu pelnė D. Trumpo šalininkų paramą Jungtinėse Valstijose.

tai
tai
2025-10-28 10:06
varle bus nukirstas su dalgiu!
