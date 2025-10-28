Donaldas Trumpas susitiko su Šiaurės Korėjos pagrobtų japonų šeimomis

Daug metų tai neigusi Šiaurės Korėja 2002-aisiais pripažino, kad pasiuntė agentus pagrobti 13 japonų, kurie išmokytų šnipus japonų kalbos ir papročių.
Šie komentarai pasirodė prieš numatomą D. Trumpo susitikimą su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, kai jis lankysis Korėjos pusiasalyje.
D. Trumpas šiuo metu yra išvykęs į pirmąją kelionę po Azijos šalis nuo sausio, kai grįžo į Baltuosius rūmus
