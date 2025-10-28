Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
JAV

Donaldas Trumpas susitiko su Šiaurės Korėjos pagrobtų japonų šeimomis

2025-10-28 07:32 / šaltinis: BNS
2025-10-28 07:32

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį susitiko su prieš kelis dešimtmečius Šiaurės Korėjos pagrobtų japonų šeimomis ir pareiškė, kad „JAV bus su jomis iki galo“, joms prašant pagalbos surasti savo artimuosius.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

Daug metų tai neigusi Šiaurės Korėja 2002-aisiais pripažino, kad pasiuntė agentus pagrobti 13 japonų, kurie išmokytų šnipus japonų kalbos ir papročių.

0

Daug metų tai neigusi Šiaurės Korėja 2002-aisiais pripažino, kad pasiuntė agentus pagrobti 13 japonų, kurie išmokytų šnipus japonų kalbos ir papročių.

Šie komentarai pasirodė prieš numatomą D. Trumpo susitikimą su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, kai jis lankysis Korėjos pusiasalyje. 

D. Trumpas šiuo metu yra išvykęs į pirmąją kelionę po Azijos šalis nuo sausio, kai grįžo į Baltuosius rūmus

