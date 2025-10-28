Ukrainai – perspėjimas iš Vokietijos: šis laikotarpis bus lemiamas
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas paragino Vakarų sąjungininkus ryžtingai paremti Ukrainą prieš atšąlant orams, rašo UNIAN.
„Šis žiemos laikotarpis yra lemiamas. Ukraina turi išsaugoti savo gynybos pajėgumus“, – sako jis.
J. Wadephulo teigimu, anksčiau vadinamosios „norinčiųjų koalicijos“ metu buvo aptarta, kad būtina „mobilizuoti visas jėgas, jog Ukraina galėtų išsilaikyti šią žiemą“. Vokietijai tenka ypatinga atsakomybė, todėl Ukraina, anot jo, gali tikėtis Vokietijos pagalbos.
Rusija žiemai artėjant smūgiuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrai.
Anot J. Wadephulo, būtina didinti spaudimą Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui.
„Turime stiprinti spaudimą Putinui ir ginti mūsų europines vertybes – būti vieningiems ir pasirengusiems prisiimti atsakomybę už taiką tvirto europinio partnerystės pagrindu“, – sako jis.
Kiek anksčiau spalį po vieno rusų smūgio Ukrainos energetikos infrastruktūrai šalies užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha kreipėsi į tarptautinius partnerius, ragindamas stiprinti paramą Kyjivui. Pasak jo, Rusija dar kartą bando panaudoti šaltį kaip ginklą prieš Ukrainos tautą, todėl šaliai būtina papildoma oro gynyba ir energetinė pagalba artėjant žiemai.
Orbanas buria antiukrainietišką bloką Europoje: štai kokios šalys žada jungtis
Vengrija planuoja sukurti antiukrainietišką bloką su Čekija ir Slovakija, rašo „Politico“. Apie tai leidiniui patvirtino Viktoro Orbano politinis patarėjas.
V. Orbanas tikisi susivienyti su Andreju Babišu, kurio dešiniosios populistinės partijos laimėjo Čekijos neseniai įvykusius parlamento rinkimus Čekijoje, taip pat su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico. V. Orbanas tikisi suderinti pozicijas prieš ES lyderių susitikimus.
Nors iki tvirto politinio aljanso dar toli, jo susiformavimas galėtų smarkiai trukdyti ES pastangoms finansiškai ir kariniu požiūriu remti Ukrainą.
„Manau, kad tai įvyks ir bus vis labiau matoma“, – sako V. Orbano politinis patarėjas Balazsas Orbanas, paklaustas apie galimą Ukrainos skeptikų aljansą.
„Tai labai gerai veikė migracijos krizės metu. Taip mes galėjome pasipriešinti“, – sako jis.
Istorijoje jau buvo įkurta vadinamoji Vyšegrado 4 grupė, kurią sudarė Vengrija, Čekija, Slovakija ir Lenkija, kai po 2015 m. Varšuvoje valdžią gavo euroskeptiška Teisės ir teisingumo partija.
Tuometinis Lenkijos ministras pirmininkas Mateusz Morawiecki vadovavo aljansui kaip didžiausios jo narės atstovas, o „V4“ grupė skatino šeimos politiką ir stiprias ES išorės sienas bei priešinosi bet kokiam privalomam migrantų perkėlimui tarp valstybių narių.
Vyšegrad 4 aljansas iširo po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, nes Lenkija laikėsi griežtos pozicijos Maskvos atžvilgiu, o Vengrija – priešingai.
Naujoji Vyšegrado aljanso sudėtis turėtų tris, o ne keturis narius. Dabartinis Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas yra tvirtas Ukrainos rėmėjas ir vargu ar sudarys kokį nors aljansą su Orbánu.