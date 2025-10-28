Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
33
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Orbanas buria antiukrainietišką bloką Europoje: štai kokios šalys žada jungtis

2025-10-28 07:16 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-10-28 07:16

Vengrija planuoja sukurti antiukrainietišką bloką su Čekija ir Slovakija, rašo „Politico“. Apie tai leidiniui patvirtino Viktoro Orbano politinis patarėjas.

Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)
27

Vengrija planuoja sukurti antiukrainietišką bloką su Čekija ir Slovakija, rašo „Politico“. Apie tai leidiniui patvirtino Viktoro Orbano politinis patarėjas.

REKLAMA
33

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:12

Orbanas buria antiukrainietišką bloką Europoje: štai kokios šalys žada jungtis

Vengrija planuoja sukurti antiukrainietišką bloką su Čekija ir Slovakija, rašo „Politico“. Apie tai leidiniui patvirtino Viktoro Orbano politinis patarėjas.

V. Orbanas tikisi susivienyti su Andreju Babišu, kurio dešiniosios populistinės partijos laimėjo Čekijos neseniai įvykusius parlamento rinkimus Čekijoje, taip pat su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico. V. Orbanas tikisi suderinti pozicijas prieš ES lyderių susitikimus.

Nors iki tvirto politinio aljanso dar toli, jo susiformavimas galėtų smarkiai trukdyti ES pastangoms finansiškai ir kariniu požiūriu remti Ukrainą.

„Manau, kad tai įvyks ir bus vis labiau matoma“, – sako V. Orbano politinis patarėjas Balazsas Orbanas, paklaustas apie galimą Ukrainos skeptikų aljansą.

„Tai labai gerai veikė migracijos krizės metu. Taip mes galėjome pasipriešinti“, – sako jis.

Istorijoje jau buvo įkurta vadinamoji Vyšegrado 4 grupė, kurią sudarė Vengrija, Čekija, Slovakija ir Lenkija, kai po 2015 m. Varšuvoje valdžią gavo euroskeptiška Teisės ir teisingumo partija.

Tuometinis Lenkijos ministras pirmininkas Mateusz Morawiecki vadovavo aljansui kaip didžiausios jo narės atstovas, o „V4“ grupė skatino šeimos politiką ir stiprias ES išorės sienas bei priešinosi bet kokiam privalomam migrantų perkėlimui tarp valstybių narių.

Vyšegrad 4 aljansas iširo po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, nes Lenkija laikėsi griežtos pozicijos Maskvos atžvilgiu, o Vengrija – priešingai.

Naujoji Vyšegrado aljanso sudėtis turėtų tris, o ne keturis narius. Dabartinis Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas yra tvirtas Ukrainos rėmėjas ir vargu ar sudarys kokį nors aljansą su Orbánu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

08:06

Ukrainai – perspėjimas iš Vokietijos: šis laikotarpis bus lemiamas

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas paragino Vakarų sąjungininkus ryžtingai paremti Ukrainą prieš atšąlant orams, rašo UNIAN.

„Šis žiemos laikotarpis yra lemiamas. Ukraina turi išsaugoti savo gynybos pajėgumus“, – sako jis.

J. Wadephulo teigimu, anksčiau vadinamosios „norinčiųjų koalicijos“ metu buvo aptarta, kad būtina „mobilizuoti visas jėgas, jog Ukraina galėtų išsilaikyti šią žiemą“. Vokietijai tenka ypatinga atsakomybė, todėl Ukraina, anot jo, gali tikėtis Vokietijos pagalbos.

Rusija žiemai artėjant smūgiuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrai.

Anot J. Wadephulo, būtina didinti spaudimą Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui.

„Turime stiprinti spaudimą Putinui ir ginti mūsų europines vertybes – būti vieningiems ir pasirengusiems prisiimti atsakomybę už taiką tvirto europinio partnerystės pagrindu“, – sako jis.

Kiek anksčiau spalį po vieno rusų smūgio Ukrainos energetikos infrastruktūrai šalies užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha kreipėsi į tarptautinius partnerius, ragindamas stiprinti paramą Kyjivui. Pasak jo, Rusija dar kartą bando panaudoti šaltį kaip ginklą prieš Ukrainos tautą, todėl šaliai būtina papildoma oro gynyba ir energetinė pagalba artėjant žiemai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Kaip koks Hitleris“ – ekspertas rėžė apie Putiną (106)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Ukrainoje Rusijos dronas pražudė du žurnalistus (1)
JAV sustabdžius ginklų tiekimą, Ukraina atskleidė savo veiksmų planus (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis dėl teritorinių nuolaidų Rusijai kirto kategoriškai (2)
Per naują rusų ataką Charkive nukentėjo 18 žmonių (nuotr. Telegram)
Rusai atakavo Ukrainą: Charkive surengė klastingą smūgį ir pražudė gelbėtoją (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Egis
Egis
2025-10-28 07:24
Lietuvos žmonės su gerb.Orbanu
Atsakyti
@
@
2025-10-28 07:31
Ukrainos propagandisto gordono 3 šaukiamo amžiaus sūnus gyvena JAV. Šitas žydiškas g_ndonas sako kad Ukrainoje jiems per daug pavojinga.
Atsakyti
O
O
2025-10-28 07:42
Pagarba vengrams ir čekoslovakams,kad sugebėjo atsilaikyti prieš pragaro jėgas ir išsirinkti sau padorias valdžias,kuriomis gali didžiuotis.Labai liūdna,kad Lietuvoje taip nėra ir ką berinktum,ta pati pragaro panelė,tik kita suknele.Ir turbūt net akliausi pastebėjo,kad per visus beveik 4 karo metus,nei vienas vadinamas Ukrainos "remėjas" niekada nekalbėjo apie ukrainiečių tautą,žmones.Tai ne,visada tokie kalba tik apie teritorijas.Žmonės ten tik patrankų mėsa kovoje dėl teritorijų,kurios jau seniai pragaro jėgoms parduotos ir išnuomotos.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (33)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų