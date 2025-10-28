„Trumpas Putiną mato kaip nevykėlį“: buvęs Pentagono pareigūnas ragina JAV veikti ryžtingiau

Jis priminė, kad pastarosiomis savaitėmis JAV prezidentas D. Trumpas kelis kartus keitė savo politiką Ukrainos atžvilgiu.
Galiausiai jis atšaukė dar vieną neapgalvotą aukščiausiojo lygio susitikimą su V. Putinu ir įvedė seniai atidėtas sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos gavybos bendrovėms.
J. Bosco palygino chaotiškus D. Trumpo politikos pokyčius su buvusio prezidento Joe Bideno svyravimais dėl tinkamos reakcijos į V. Putino agresiją.
Jo nuomone, J. Bidenas ilgai delsė stiprinti Ukrainą ir kartu „apribojo jos gebėjimą smogti giliai į Rusijos teritoriją“, nors karą apibrėžė kaip egzistencinę kovą už taiką Europoje ir tarptautinės tvarkos išsaugojimą.
„Trumpas turi imtis priemonių, kad užkirstų kelią košmariškam scenarijui“
„Bideno ir Trumpo taktinių svyravimų serija Putino bei jo sąjungininkams Pekine, Pchenjane ir Teherane sukūrė JAV strateginio sumišimo įspūdį. Tai tik vienas etapas to, kas gali peraugti į karą trijuose ar net keturiuose frontuose. Trumpas turi imtis priemonių dabar, kad užkirstų kelią šiam košmariškam scenarijui“, – teigė J. Bosco.
Jis pataria D. Trumpui pripažinti, kad karas Ukrainoje nėra dviejų „vienas kito nekenčiančių vyrų“ asmenybių susidūrimas, o didžiausias tarpvalstybinės agresijos protrūkis Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo. Dabar šis karas aštrėja ir potencialiai plinta.
„Trumpas gali pakeisti dinamiką, jei pagaliau atvers Ukrainai kelią ir suteiks jai galimybę padaryti tai, ką pats prieš dvi savaites pavadino realia galimybe – išvyti rusų okupantus“, – pridūrė ekspertas.
Pasak J. Bosco, jei atsiras nauja D. Trumpo politika, pirmiausia jis turėtų nusiųsti Ukrainai „Tomahawk“ raketų.
Be to, jis turėtų įtikinti NATO sąjungininkus panaudoti įšaldytus Rusijos turtus papildomoms raketoms ir kitoms pažangioms ginklų sistemoms įsigyti, kad „Rusijai būtų primesta vis sunkiau pakeliama kaina už karo tęsimą“.
Ekspertas taip pat ragina D. Trumpą viešai įspėti V. Putiną, jog jei šis nesutiks su taika, JAV aktyviau ir tiesiogiai dalyvaus Ukrainos pusėje bei dės suderintas pastangas įtikinti NATO priimti Ukrainą kaip visateisę narę.
J. Bosco nuomone, tokie įvykiai reikštų karinę ir politinę V. Putino nesėkmę bei taptų aiškiu signalu Kinijai, Iranui ir Šiaurės Korėjai, kad „jų dienos, kai jie terorizavo kaimynus ir savo piliečius, greitai baigsis“.
