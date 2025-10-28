Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putino dešinioji ranka pasisakė apie atšauktą Putino susitikimą su Trumpu

2025-10-28 07:37 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-10-28 07:37

Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino padėjėjas Jurijus Ušakovas pasisakė apie galimą V. Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą, skelbia „Kanal 24“.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
48

Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino padėjėjas Jurijus Ušakovas pasisakė apie galimą V. Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą, skelbia „Kanal 24“.

REKLAMA
0

Susitikimas buvo planuojamas Vengrijoje, tačiau D. Trumpas jį atidėjo, netrukus įvedė sankcijų Rusijai.

J. Ušakovas komentuodamas galimą V. Putino ir D. Trumpo susitikimą pareiškė, kad dėl jo „nėra jokių orientyrų“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau kartu J. Ušakovas pareiškė, kad Rusija išlieka „iš esmės pasirengusi“ susitikimui.

REKLAMA
REKLAMA

„Iš esmės pasirengimas surengti susitikimą, jei jis bus iš anksto parengtas ekspertų, išlieka“, – sako jis.

REKLAMA

Į klausimą, ar abiejų šalių lyderiai spės susitikti iki Naujųjų metų, jis aiškiai neatsakė.

Putino ir Trumpo susitikimas
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Trumpas: Putinas, užuot išbandęs raketas, turėtų užbaigti karą

JAV prezidentas D. Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Rusijos prezidento V. Putino pranešimas apie branduolinės sparnuotosios raketos bandymą buvo nederamas.

„Jis turėtų užbaigti karą (Ukrainoje). Karas, turėjęs trukti vieną savaitę, netrukus įžengs jau į ketvirtus metus. Štai ką jis turėtų daryti, užuot išbandęs raketas“, – žurnalistams prezidento lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas.

REKLAMA
REKLAMA

Sekmadienį V. Putinas paskelbė apie sėkmingą galutinį naujos branduolinės raketos „Burevestnik“, jo teigimu, turinčios „neribotą veikimo nuotolį“, bandymą. 

D. Trumpas žadėjo greitai užbaigti karą Ukrainoje, kai sausio mėnesį grįžo į Baltuosius rūmus, tačiau Maskvos ir Kyjivo derybos įstrigo, nepaisant JAV prezidento tarpininkavimo pastangų. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rusijos prezidentas, pranešęs apie raketos bandymą, įsakė parengti „infrastruktūrą, kad šį ginklą pradėtų naudoti Rusijos ginkluotosios pajėgos“. V. Putinas raketą pavadino „unikaliu kūriniu, kurio pasaulyje neturi niekas kitas“. 

Per pastarąjį bandymą, įvykdytą spalio 21 d., raketa per „maždaug 15 valandų“ įveikė 14 tūkst. kilometrų atstumą, tvirtino Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas ir pridūrė, kad tai nėra viršutinė šio ginklo riba.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų