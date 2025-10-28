Putino dešinioji ranka pasisakė apie atšauktą Putino susitikimą su Trumpu

Susitikimas buvo planuojamas Vengrijoje, tačiau D. Trumpas jį atidėjo, netrukus įvedė sankcijų Rusijai.
J. Ušakovas komentuodamas galimą V. Putino ir D. Trumpo susitikimą pareiškė, kad dėl jo „nėra jokių orientyrų“.
Tačiau kartu J. Ušakovas pareiškė, kad Rusija išlieka „iš esmės pasirengusi“ susitikimui.
„Iš esmės pasirengimas surengti susitikimą, jei jis bus iš anksto parengtas ekspertų, išlieka“, – sako jis.
Į klausimą, ar abiejų šalių lyderiai spės susitikti iki Naujųjų metų, jis aiškiai neatsakė.
Putino ir Trumpo susitikimas(48 nuotr.)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino lėktuvas Aliaskoje (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. Telegram)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Putino susitikimas
Trumpo ir Putino susitikimas
Trumpo ir Putino susitikimas
Trumpo ir Putino susitikimas
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: Putinas, užuot išbandęs raketas, turėtų užbaigti karą
JAV prezidentas D. Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Rusijos prezidento V. Putino pranešimas apie branduolinės sparnuotosios raketos bandymą buvo nederamas.
„Jis turėtų užbaigti karą (Ukrainoje). Karas, turėjęs trukti vieną savaitę, netrukus įžengs jau į ketvirtus metus. Štai ką jis turėtų daryti, užuot išbandęs raketas“, – žurnalistams prezidento lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas.
Sekmadienį V. Putinas paskelbė apie sėkmingą galutinį naujos branduolinės raketos „Burevestnik“, jo teigimu, turinčios „neribotą veikimo nuotolį“, bandymą.
D. Trumpas žadėjo greitai užbaigti karą Ukrainoje, kai sausio mėnesį grįžo į Baltuosius rūmus, tačiau Maskvos ir Kyjivo derybos įstrigo, nepaisant JAV prezidento tarpininkavimo pastangų.
Rusijos prezidentas, pranešęs apie raketos bandymą, įsakė parengti „infrastruktūrą, kad šį ginklą pradėtų naudoti Rusijos ginkluotosios pajėgos“. V. Putinas raketą pavadino „unikaliu kūriniu, kurio pasaulyje neturi niekas kitas“.
Per pastarąjį bandymą, įvykdytą spalio 21 d., raketa per „maždaug 15 valandų“ įveikė 14 tūkst. kilometrų atstumą, tvirtino Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas ir pridūrė, kad tai nėra viršutinė šio ginklo riba.
Šaltinis:
ELTA ir tv3.lt
REKLAMA