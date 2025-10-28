Su Trumpu susitikusi Japonijos premjerė Takaichi tikisi naujo aukso amžiaus santykiuose su JAV

Pirmoji moteris, tapusi Japonijos ministre pirmininke, gyrė D. Trumpo dalyvavimą tarpininkaujant konfliktams ir sakė nominuosianti jį Nobelio taikos premijai, pranešė Baltieji rūmai.
S. Takaichi pasveikino D. Trumpą savo rezidencijoje Tokijuje – tai buvo pirmasis jos tiesioginis susitikimas su JAV lyderiu praėjus vos kelioms dienoms, kai ji pradėjo eiti pareigas.
D. Trumpas sakė, kad JAV yra „stipriausio lygio sąjungininkė“, ir jis manąs, kad S. Takaichi bus „viena didžiausių ministrių pirmininkių“.
Premjerė gyrė D. Trumpo pastangas siekiant paliaubų tarp Tailando ir Kambodžos bei jo „precedento neturintį istorinį laimėjimą“ – susitarimą dėl Gazos Ruožo.
„Norėčiau įgyvendinti naują Japonijos ir JAV aljanso aukso amžių, kai tiek Japonija, tiek Jungtinės Valstijos taps stipresnės ir dar labiau klestinčios“, – sakė ji.
Abi šalys pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama „pasiekti svarbiausių mineralų ir retųjų žemių tiekimo grandinių atsparumą ir saugumą“, sakoma pranešime.
Šį mėnesį Pekinas paskelbė apie didelius retųjų žemių pramonės apribojimus, į tai atsakydamas D. Trumpas pagrasino 100 proc. tarifais importui iš Kinijos. Pirmadienį D. Trumpas atvyko vizito į Tokiją iš Malaizijos ir keliaus į Pietų Korėją susitikti su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Tikimasi, kad jiedu mėgins sušvelninti skaudų prekybos karą.
Kalbant apie saugumą, ilgai buvusi pacifistinė Japonija laikosi griežtesnės karinės pozicijos, blogėjant santykiams su Kinija. S. Takaichi pareiškė, kad jos vyriausybė šiais metais pasieks tikslą gynybai skirti 2 proc. bendrojo vidaus produkto – dvejais metais anksčiau nei planuota.
Jungtinės Valstijos, turinčios apie 60 tūkst. Japonijoje tarnaujančių kariškių, nori, kad Tokijas gynybai išleistų dar daugiau, galbūt tiek pat, kiek birželį susitarė NATO narės – 5 proc. BVP.
