Ispanas Saizas vedė Adomaičio treniruojamą „Alvark“ į dar vieną pergalę

Lietuvio treniruojami Tokijo „Alvark“ (4/4) išvykoje 78:72 (20:17, 12:19, 26:20, 20:16) įveikė Kioto „Hannaryz“ (2/6).
Galingą pasirodymą nugalėtojų gretose surengė Sebastianas Saizas. Ispanas per 33 minutes surinko 21 tašką (9/13 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 3/4 baudų metimų), 15 atkovotų, perimtą ir 4 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, bloką, 3 pražangas bei 28 naudingumo balus.
20 taškų prie pergalės pridėjo Marcusas Fosteris (3/5 tritaškių, 4 atk. kam.), 10 – Taiki Osakabe, 9 – Kai’us Toewsas (6 rez. perd., 4/12 mettimų).
„Hannaryz“ gretose 21 tašką pelnė Charlesas Jacksonas (13 atk. kam., 8/12 dvitaškių), po 12 – Takatoshi Furukawa ir Asato Ogawa (5/13 metimų), 9 – Jordanas Heathas (6 atk. kam.).
Sekmadienį komandos dar kartą susigrums Kiote.
Tuo tarpu antrojoje Japonijos lygoje nėsekmę sugėrė Rapolas Ivanauskas.
Lietuvio atstovaujami Fukujaus „Blowinds“ (6/3) namie nusileido Jokohamos „Excellence“ (3/6) klubui – 80:93 (19:31, 19:20, 20:21, 22:21).
R.Ivanauskas per 20 minučių surinko 12 taškų (4/7 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 3 atkovotus, 3 perimtus ir 4 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, bloką, 4 pražangas ir 6 naudingumo balus.
17 taškų lietuvio komandai atnešė Yo Nishino (5 atk. kam., 5/5 dvitaškių), 15 – Perry Ellisas (7 atk. kam., 5/5 dvitaškių), 12 – Ryanas Kelly (9 atk. kam., 0/7 tritaškių).
Nugalėtojams po 21 tašką pelnė Tray’us Boydas (1/7 tritaškių, 5 atk. kam., 9 rez. perd.) ir Io Nagano (3/3 tritaškių), 18 – Elyjah Williamsas (4 rez. perd.), 11 – Junki Uera (6 rez. perd.).
Tai buvo paskutinis „Blowinds“ mačas spalį – lapkričio 1-ąją jų laukia namų rungtynės prieš Kumamoto „Volters“ (1/7).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!