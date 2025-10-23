Čiurlionio parodai Japonijoje trūksta valstybės finansavimo

Įstaigos teigimu, Lietuvos institucijoms laiku jo neužtikrinus, šis projektas, į kurį investuotas didžiulis abiejų šalių finansinis, kultūrinis ir diplomatinis kapitalas, gali neįvykti.
„Tai būtų ne tik neįvykusi paroda – tai negrįžtamai sugadintas valstybės įvaizdis“, – pranešime pabrėžė muziejaus generalinė direktorė Virginija Vitkienė.
Savo ruožtu Japonija, anot muziejaus, laikosi visų įsipareigojimų – šiuo metu kuriamas parodos katalogas, jau nuo šių metų liepos vykdoma aktyvi reklaminė kampanija, kuriami parodos architektūriniai sprendimai.
M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimo programos paroda „M. K. Čiurlionis: vidinis žvaigždėlapis“ suplanuota kitų metų kovo 28–birželio 14 d. Tokijo Nacionaliniame Vakarų meno muziejuje.
