Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Čiurlionio parodai Japonijoje trūksta valstybės finansavimo

2025-10-23 13:07 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 13:07

Šių metų kovo–birželio mėnesiais Tokijuje suplanuotai programos „Čiurlioniui 150“ parodai valstybė iki šiol nėra skyrusi pakankamo finansavimo, skelbia nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

M. K. Čiurlionis (tv3.lt koliažas)

Šių metų kovo–birželio mėnesiais Tokijuje suplanuotai programos „Čiurlioniui 150“ parodai valstybė iki šiol nėra skyrusi pakankamo finansavimo, skelbia nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

REKLAMA
6

Įstaigos teigimu, Lietuvos institucijoms laiku jo neužtikrinus, šis projektas, į kurį investuotas didžiulis abiejų šalių finansinis, kultūrinis ir diplomatinis kapitalas, gali neįvykti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai būtų ne tik neįvykusi paroda – tai negrįžtamai sugadintas valstybės įvaizdis“, – pranešime pabrėžė muziejaus generalinė direktorė Virginija Vitkienė.

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu Japonija, anot muziejaus, laikosi visų įsipareigojimų – šiuo metu kuriamas parodos katalogas, jau nuo šių metų liepos vykdoma aktyvi reklaminė kampanija, kuriami parodos architektūriniai sprendimai.

M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimo programos paroda „M. K. Čiurlionis: vidinis žvaigždėlapis“ suplanuota kitų metų kovo 28–birželio 14 d. Tokijo Nacionaliniame Vakarų meno muziejuje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų