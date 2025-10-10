Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Iš koalicijos traukiasi Japonijos valdančiosios partijos partnerė

2025-10-10 11:45 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-10 11:45

Partija „Komeito“, mažesnioji Japonijos valdančiosios koalicijos partnerė, penktadienį pareiškė, kad palieka aljansą su Liberalų demokratų partija (LDP). 

Turistai Tokijuje, Japonija (nuotr. SCANPIX)

0

Šis pranešimas kelia abejonių, ar Sanae Takaichi, prieš mažiau nei savaitę pradėjusi vadovauti LDP, taps pirmąja Japonijos ministre pirmininke. 

„Norime, kad LDP ir „Komeito“ koalicija kol kas grįžtų prie pradinės pozicijos ir nutrauktų mūsų santykius“, – sakė „Komeito“ vadovas Tetsuo Saito. 

Jis naujajai LDP vadovei S. Takaichi sakė, kad jos atsakymai dėl neseniai LDP kilusio slaptų fondų skandalo buvo nepatenkinami, pranešė žiniasklaida.

Tikėtasi, kad vėliau šį mėnesį parlamentas paskirs S. Takaichi ministre pirmininke, pakeisiančia Shigeru Ishibą.

