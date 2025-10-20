Sudaryta koalicija atvėrė kelią Takaichi tapti pirmąja premjere moterimi Japonijos istorijoje

Susitarimas su Japonijos inovacijų partija (JIP) buvo pasiektas paskutinę akimirką, vos dieną prieš tai, kai žemutiniai rūmai turėjo balsuoti dėl S. Takaichi paskyrimo penktąja premjere per tiek pat metų.
Laimėjusi balsavimą, S. Takaichi pradėtų eiti pareigas tą pačią dieną.
„Labai džiaugiuosi galėdama dirbti su jumis, siekdama sustiprinti Japonijos ekonomiką ir pertvarkyti Japoniją į šalį, kuri gali būti atsakinga už ateities kartas“, – sakė S. Takaichi vienam iš JIP lyderių Hirofumiui Yoshimurai, su kuriuo ir pasirašė susitarimą.
H. Yoshimura pažymėjo esąs įsitikinęs, kad partijos sutaria dėl bendro noro „vesti Japoniją į priekį“.
Griežtų pažiūrų Kinijos klausimu, 64-erių tradicionalistei S. Takaichi iš valdančiosios Liberalų demokratų partijos (LDP) dešiniojo sparno šį mėnesį pavyko laimėti partijos lyderės rinkimus.
Tačiau jos viltys tapti premjere iš karto neišsipildė, nes tuomet po 26 metų žlugo LDP koalicija su partija „Komeito“.
„Komeito“ tuomet teigė, esą LDP nesugebėjo sugriežtinti partijų finansavimo taisyklių po valstybei pakenkusio juodosios buhalterijos skandalo.
Buvusią koalicijos partnerę taip pat neramino S. Takaichi ankstesnė griežta retorika Kinijos atžvilgiu ir jos reguliarūs apsilankymai Tokijo šventykloje, skirtoje Japonijos karo aukoms pagerbti, įskaitant ir karo nusikaltėlius.
Balsavime prognozuojama S. Takaichi pergalė
Laikas S. Takaichi paskyrimui sparčiai tiksi.
Mėnesio pabaigoje į šalį turi atvykti JAV prezidentas Donaldas Trumpas, sustosiantis pakeliui į Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimą Pietų Korėjoje.
Ik šiol neišspręsti tam tikri Vašingtono ir Tokijo prekybos susitarimo klausimai, be to, D. Trumpas pageidauja, kad Japonija nutrauktų energijos importą iš Rusijos ir padidintų išlaidas gynybai.
Kad S. Takaichi būtų paskirta premjere, naujajai LDP ir JIP koalicijai vis dar trūksta dviejų mandatų. Nepaisant to, jos pergalė išlieka tikėtina, nes antrajame balsavimo raunde jai tereikia užsitikrinti didesnį palaikymą nei kitų kandidatų.
Naujienos apie naująją koaliciją išaugino „Nikkei“ 225 indeksą daugiau nei 3 proc. iki naujo rekordo – virš 49 tūkst. punktų.
Pasak „Mizuho Securities“ analitiko Yutakos Miura, investuotojus nudžiugino lūkesčiai dėl S. Takaichi „aktyvios fiskalinės politikos“, pranešė „Bloomberg“.
S. Takaichi anksčiau palaikė agresyvią pinigų politiką ir pasisakė už vyriausybės išlaidų didinimą, sekdama savo mokytojo, buvusio premjero Shinzo Abe ekonominės politikos (angl. Abenomics) pavyzdžiu.
S. Takaichi gimtajame mieste Naroje 39-metė įmonės darbuotoja Keiko Yoshida sakė iš naujosios premjerės laukianti, kad ši „padarytų Japoniją tinkamesnę gyventi moterims“.
„Galbūt ji padės sukurti miestus, kurie geriau pritaikyti moterims, kuriuose padedama motinoms ir dirbančioms moterims“, – sakė ji naujienų agentūrai AFP.
Dirbs mažumos vyriausybėje
Siekdama partijos lyderės pozicijos, S. Takaichi sušvelnino savo retoriką tiek ekonomikos, tiek Kinijos klausimais.
Kadangi naujoji koalicija bus mažumoje abejose parlamento rūmuose, norėdama priimti įstatymus ji turės užsitikrinti kitų partijų paramą.
Kitas JIP lyderis Fumitake Fujita sekmadienį pripažino, kad sudaryti susitarimus dėl įstatymų priėmimo išliks sunku.
JIP nori sumažinti maisto produktų vartojimo mokesčio tarifą iki nulio ir panaikinti įmonių bei organizacijų aukas, sekmadienį pranešė „Kyodo News“.
Be to, mažesnioji koalicijos partnerė pasisako už įstatymų leidėjų skaičiaus mažinimą. Pasak žiniasklaidos pranešimų, S. Takaichi vyriausybėje JIP taip neturės jokių ministrų postų.
Be santykių su D. Trumpu, naujosios premjerės laukia ir daug kitų iššūkių. Tarp jų galima paminėti Japonijos gyventojų skaičiaus mažėjimą ir poreikį gaivinti neaugančią šalies ekonomiką.
S. Takaichi taip pat jaus spaudimą sustabdyti Japoniją nuo 1955 m. beveik be pertraukos valdančios LDP reitingų kritimą.
Šalies reitinguose vis populiarėja mažesnės partijos, kaip antai populistinė „Sanseito“, imigraciją vadinanti „tylia invazija“, nors užsienyje gimę vos 3 proc. visų šalies gyventojų.
