Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Vos išnešė sveiką kailį: kameros užfiksavo, kaip meška užpuolė 82-ejų moterį

2025-10-09 20:42 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-10-09 20:42

Internete plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip meška užpuola moterį.

Vos išnešė sveiką kailį: kameros užfiksavo, kaip meška užpuolė 82-ejų moterį (nuotr. stop kadras)

Internete plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip meška užpuola moterį.

REKLAMA
0

Kaip skelbia NEXTA, incidentas esą įvyko Japonijoje. Meška puolė 82-ejų moterį per jos rytinį pasivaikščiojimą.

Moteris stipriai nenukentėjo, išsisuko tik su įbrėžimais veide.

Japonijoje prekybos centre lokys sužeidė du žmones

Vidurio Japonijoje po prekybos centrą klajojęs įpykęs lokys sužeidė du vyrus ir išgąsdino pirkėjus. Per kitą atvejį rastas, kaip įtariama, meškos užpultas negyvas vyras, trečiadienį pranešė pareigūnai ir žiniasklaida. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastaraisiais metais Japonijoje pastebima vis daugiau laukinių lokių, net ir gyvenamuosiuose rajonuose, tai lemia mažėjanti žmonių populiacija ir klimato kaita. 

REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį ant kalno šiauriniame Ivatės regione buvo rastas negyvas vyras, įtariama, užpultas lokio, pranešė visuomeninis transliuotojas NHK, remdamasis policija.

REKLAMA

Per kitą incidentą 1,4 metro ūgio suaugęs lokys antradienio vakarą įėjo į prekybos centrą Numatoje, į šiaurę nuo Tokijo, ir nesunkiai sužalojo vyresnį nei 70 metų vyrą ir kitą, vyresnį nei 60-ties, pranešė regiono policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai. 

Parduotuvė yra netoli kalnuotų vietovių, tačiau lokiai niekada anksčiau nebuvo prie jos prisiartinę, sakė maisto prekių parduotuvių tinklo pareigūnas Hiroshi Horikawa. 

REKLAMA
REKLAMA

„Jis įėjo pro pagrindinį įėjimą ir išbuvo viduje maždaug keturias minutes“, – pasakojo jis. 

„Jis vos neužlipo ant žuvies vitrinos ir pažeidė stiklą. Vaisių skyriuje jis nuvertė avokadų krūvą ir ją sutrypė“, – pridūrė jis. 

Parduotuvės vadovas vietos žiniasklaidai sakė, kad tuo metu viduje buvo apie 30–40 klientų, o lokys susierzino, mėgindamas rasti išėjimą. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Aplinkos ministerijos duomenimis, nuo balandžio iki rugsėjo mėnesio visoje šalyje lokiai sužalojo 108 žmones, penkis jų – mirtinai. 

Antradienį Ivatės regione meška su jaunikliu apdraskė ir įkando ūkininkui prie pat jo namų. Sekmadienį lokys užpuolė turistą ispaną autobusų stotelėje vaizdingame Širakavos kaime Vidurio Japonijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų