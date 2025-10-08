Meška siautėjo prekybos centre – viską užfiksavo kameros: per atskirą išpuolį žuvo žmogus

Pastaraisiais metais Japonijoje pastebima vis daugiau laukinių lokių, net gyvenamosiose vietovėse, o tai siejama su tokiais veiksniais kaip žmonių populiacijos mažėjimas ir klimato kaita.
Trečiadienį šiauriniame Ivatės regione po dar vieno įtariamo meškos užpuolimo ant kalno rastas negyvas vyras, pranešė visuomeninis transliuotojas NHK, remdamasis policija.
Tuo metu 1,4 metro suaugęs lokys, antradienio vakarą įsiveržęs į prekybos centrą Numatoje, į šiaurę nuo Tokijo, lengvai sužeidė du 60–80 metų vyrus, pranešė regiono policijos ir ugniagesių pareigūnai.
Parduotuvė yra netoli kalnuotų vietovių, tačiau niekada anksčiau nebuvo pasitaikę, kad meškos būtų priartėjusios prie jos, naujienų agentūrai AFP sakė maisto prekių parduotuvių tinklo valdymo planavimo pareigūnas Hiroshi Horikawa.
„Ji įėjo pro pagrindinį įėjimą ir išbuvo viduje maždaug keturias minutes“, – sakė jis.
„Ji beveik užlipo ant žuvies vitrinos ir apgadino stiklą. Vaisių skyriuje nuvertė avokadų krūvą ir ją sutrypė“, – pridūrė jis.
Parduotuvės vadovas vietos žiniasklaidai sakė, kad tuo metu viduje buvo apie 30–40 pirkėjų ir kad meška ėmė pykti, kai jai sunkiai sekėsi rasti išėjimą.
Aplinkos ministerijos duomenimis, balandžio–rugsėjo mėnesiais visoje šalyje nuo meškų nukentėjo 108 žmonės, iš jų penki žuvo.
Taip pat antradienį Ivatės regiono ūkininką prie pat jo namų apdraskė ir apkandžiojo meška, lydima jauniklio.
Sekmadienį ispanų turistas buvo užpultas lokio autobusų stotelėje vaizdingame Širakavos kaime centrinėje Japonijoje.
