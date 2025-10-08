Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Meška siautėjo prekybos centre – viską užfiksavo kameros: per atskirą išpuolį žuvo žmogus

2025-10-08 21:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-08 21:21

Vidurio Japonijoje lokys siautėjo prekybos centre, sužeidė du vyrus ir išgąsdino pirkėjus, o po kito žvėries išpuolio rastas negyvas vyras, trečiadienį pranešė pareigūnai.

Meška siautėjo prekybos centre – viską užfiksavo kameros: per atskirą išpuolį žuvo žmogus

Vidurio Japonijoje lokys siautėjo prekybos centre, sužeidė du vyrus ir išgąsdino pirkėjus, o po kito žvėries išpuolio rastas negyvas vyras, trečiadienį pranešė pareigūnai.

REKLAMA
0

Pastaraisiais metais Japonijoje pastebima vis daugiau laukinių lokių, net gyvenamosiose vietovėse, o tai siejama su tokiais veiksniais kaip žmonių populiacijos mažėjimas ir klimato kaita.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį šiauriniame Ivatės regione po dar vieno įtariamo meškos užpuolimo ant kalno rastas negyvas vyras, pranešė visuomeninis transliuotojas NHK, remdamasis policija.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu 1,4 metro suaugęs lokys, antradienio vakarą įsiveržęs į prekybos centrą Numatoje, į šiaurę nuo Tokijo, lengvai sužeidė du 60–80 metų vyrus, pranešė regiono policijos ir ugniagesių pareigūnai.

REKLAMA

Parduotuvė yra netoli kalnuotų vietovių, tačiau niekada anksčiau nebuvo pasitaikę, kad meškos būtų priartėjusios prie jos, naujienų agentūrai AFP sakė maisto prekių parduotuvių tinklo valdymo planavimo pareigūnas Hiroshi Horikawa.

„Ji įėjo pro pagrindinį įėjimą ir išbuvo viduje maždaug keturias minutes“, – sakė jis.

„Ji beveik užlipo ant žuvies vitrinos ir apgadino stiklą. Vaisių skyriuje nuvertė avokadų krūvą ir ją sutrypė“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Parduotuvės vadovas vietos žiniasklaidai sakė, kad tuo metu viduje buvo apie 30–40 pirkėjų ir kad meška ėmė pykti, kai jai sunkiai sekėsi rasti išėjimą.

Aplinkos ministerijos duomenimis, balandžio–rugsėjo mėnesiais visoje šalyje nuo meškų nukentėjo 108 žmonės, iš jų penki žuvo.

Taip pat antradienį Ivatės regiono ūkininką prie pat jo namų apdraskė ir apkandžiojo meška, lydima jauniklio.

Sekmadienį ispanų turistas buvo užpultas lokio autobusų stotelėje vaizdingame Širakavos kaime centrinėje Japonijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų