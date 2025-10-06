Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyras Biržų rajono miške sutiko mešką: to, kas vyko toliau, nesitikėjo niekas

2025-10-06 10:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-06 10:27

Biržų rajono medžiotojas, per dešimtį metų šėryklas filmuojantis vaizdo kameromis, buvo užfiksavęs apsilankant ir lūšių, ir vilkų. O šįkart jo šėrykloje nusifilmavo meškutė. Šilų medžiotojų būrelio šėrykloje, esančio miške netoli Rokiškio plento, ties Anglininkų kaimu, meška pasirodė rugsėjo 23-osios naktį. Ji ėdė grūdus ir neskubėjo palikti šios vietos. Tokį vaizdą šėrykloje medžiotojas Mantas Sindriūnas pamatė pirmą kartą rašoma siaure.lt naujienų portale.

Medžiotojų akistata su meškute: vienas ją išvydo nufilmuotą, kitas – medžioklėje (nuotr. Manto Sindriūno)

Nors seniau kitose šėryklose buvo aptikęs meškų pėdsakų, tačiau nei gyvai pamatyti, nei jų užfiksuoti neteko.Medžiotojas šiuo vaizdu pasidalino su savo kolegomis. Visi aktyviai aptarinėjo šį įvykį.

Praėjus dienai po meškutės pasirodymo šėrykloje, Šilų medžiotojų būrelio vadovas Rolandas Kubilius netoli Beržinių kaimo laukė pasirodant elnių.

„Dar tądien parašiau būrelio nariams, kad kiti užfiksuoja meškas vaizdo kameromis, o aš tikiuosi ją gyvai sutikti“, – pasakojo R. Kubilius.

Šie būrelio vadovo žodžiai buvo pranašiški. Jis termovizoriumi užfiksavo išeinančius elnius. Bet jie atrodė kažkokie sunerimę. Tuomet medžiotojas pastebėjo kažką keistai judant iš miško. Minėtam gyvūnui priartėjus medžiotojas suprato, jog taip eina meška.

„Gaila, kad termovizorius nefiksuoja vaizdo, būčiau nufilmavęs“, – kalbėjo pirmą kartą gyvenime gyvai mešką pamatęs ilgametis medžiotojas.

R. Kubilius sakė, kad nerimavo, nes meška nuėjo tos vietos link, kur jis buvo palikęs automobilį.

„Dar svarsčiau, ką reikėtų daryti, jei su meška susidurčiau. Turėjau ginklą. Bet kažin kaip būtų įvertinta mano gynyba, jei tektų iššauti“, – kalbėjo R. Kubilius.

Mešką vaizdo kamera užfiksavęs jo kolega Mantas Sindriūnas sakė, kad jis nesibaimina miške sutikti šio vis dažniau mūsų miškuose matomo žvėries.

„Ne meškų reikia bijoti, o žmonių“, – sakė medžiotojas.

Kokios šėryklos Rugsėjo mėn????
Kokios šėryklos Rugsėjo mėn????
2025-10-06 10:56
Žvėrims badas????Tai ,tiesiog viliojimas, kai žvėrys nušaunami prie tų šėryklų. Pats šlykščiausias žvėrių galabijimo būdas kurį sunku pavadinti medžiokle. Kaip ir debiliškas posakis kad miške reik bijot žmonių. Gal koks stribų palikuonis?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
