TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Meška užpuolė turistą: vyrui įdrėskė į ranką

2025-10-06 10:18 / šaltinis: BNS
2025-10-06 10:18

Turistų pamėgtame Japonijos kaime meška užpuolė ispanų turistą, pirmadienį pranešė vietos pareigūnai,o tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai per kitą žvėries užpuolimą viena moteris žuvo, o kita dingo be žinios.

Meška užpuolė moterį prie pat namų: kaimynas aptiko ją sunkiai sužeistą (nuotr. SCANPIX)

Turistų pamėgtame Japonijos kaime meška užpuolė ispanų turistą, pirmadienį pranešė vietos pareigūnai,o tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai per kitą žvėries užpuolimą viena moteris žuvo, o kita dingo be žinios.

0

Pastaraisiais metais Japonijoje pastebima vis daugiau laukinių lokių, net gyvenamosiose vietovėse, o tai siejama su tokiais veiksniais kaip žmonių populiacijos mažėjimas ir klimato kaita.

TAIP PAT SKAITYKITE:

44 metų turistas buvo užpultas iš nugaros, kai sekmadienį ėjo į autobusų stotelę Širakavos miestelyje, kuris yra pripažintas pasaulio paveldo objektu ir garsėja tradiciniais dideliais namais šiaudiniais stogais, naujienų agentūrai AFP sakė kaimo pareigūnas Kazunari Takashima.

Turistas „buvo sužeistas, jam buvo įdrėksta dešinė ranka, tada jis nuėjo į netoliese esantį turizmo informacijos biurą ir paprašė iškviesti greitąją pagalbą“, sakė K. Takashima ir pridūrė, kad vyras buvo gydomas ligoninėje ir tą pačią dieną išrašytas.

Žvėris buvo maždaug vieno metro ūgio ir, kaip manoma, tai buvo juodojo lokio jauniklis, sakė pareigūnas.

Po šio incidento kaimas uždarė pėsčiųjų takus toje vietovėje, o pareigūnai ir policija patruliuoja apylinkėse.

„Yra turistų, kurie fotografuojasi neleistinose vietose. Tai pavojinga. Raginame žmones to nedaryti“, – teigė pareigūnas.

Incidentas įvyko po to, kai policija ir vietos žiniasklaida pranešė, kad šiaurės Japonijoje viena moteris mirė, o kita dingo be žinios, kai praėjusią savaitę jas užpuolė lokys.

Praėjusį mėnesį, padaugėjus meškų išpuolių, Japonija sušvelnino ginklų naudojimo taisykles, kad medžiotojams būtų paprasčiau naudoti šautuvus gyvenamose vietovėse.

Transliuotojo NHK duomenimis, nuo šių metų balandžio iki rugpjūčio visoje šalyje meškos sužalojo 69 žmones, penki iš jų mirė.

Vyriausybės duomenimis, per metus iki šių metų kovo mėnesio meškos užpuolė 85 žmones, trys iš jų žuvo.

Ankstesniais metais buvo užregistruota 219 užpuolimų ir šešios mirtys.

