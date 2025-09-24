Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Palestinos valstybės pripažinimas Tokijui yra laiko klausimas

2025-09-24 12:53 / šaltinis: BNS
2025-09-24 12:53

Japonijos ministras pirmininkas antradienį Jungtinėse Tautose (JT) pareiškė, kad Tokijui Palestinos valstybės pripažinimas yra tik laiko klausimas, ir teigė, kad yra pasipiktinęs naujausiais Izraelio pareigūnų komentarais.

Palestinos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Japonijos ministras pirmininkas antradienį Jungtinėse Tautose (JT) pareiškė, kad Tokijui Palestinos valstybės pripažinimas yra tik laiko klausimas, ir teigė, kad yra pasipiktinęs naujausiais Izraelio pareigūnų komentarais.

0

Beveik 80 proc. JT narių pripažįsta Palestinos valstybę, o po beveik dvejų metų karo Gazos Ruože prie pripažįstančiųjų šią savaitę prisidėjo naujos šalys, įskaitant Jungtinę Karalystę (JK), Kanadą ir Prancūziją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jaučiu didelį pasipiktinimą dėl Izraelio vyriausybės vyriausiųjų pareigūnų pareiškimų, kuriais, atrodo, kategoriškai atmetama pati Palestinos valstybės kūrimo idėja“, – teigė Shigeru Ishiba.

„Mūsų šaliai klausimas yra ne tai, ar pripažinti Palestinos valstybę, bet kada. Niekada negalima sutikti su tolesniais vienašališkais Izraelio vyriausybės veiksmais“, – sakė jis.

„Turiu aiškiai pareikšti, kad jei bus imtasi tolesnių veiksmų, trukdančių įgyvendinti dviejų valstybių sprendimą, Japonija bus priversta imtis naujų atsakomųjų priemonių“, – pridūrė jis.

Prezidento Donaldo Trumpo vadovaujamos JAV teigė, kad Palestinos pripažinimas faktiškai yra apdovanojimas islamistų grupuotei „Hamas“ už išpuolį 2023-iųjų spalio 7-ąją, per kurį, oficialiais duomenimis, žuvo 1 219 izraeliečių, daugiausia civilių gyventojų.

Per beveik dvejus metus nuo to laiko Izraelio karinės operacijos pražudė 65 382 palestiniečius, daugiausia civilius, teigia „Hamas“ valdomos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerija; JT šiuos duomenis laiko patikimais.

Japonija, Didžiojo septyneto (G-7) narė, yra artima Jungtinių Valstijų sąjungininkė ir joje veikia apie 54 tūkst. JAV karių.

Pietų Korėja ir Singapūras taip pat dar nepripažino Palestinos valstybės.

Sh. Ishiba sakė, kad „Hamas“ vykdomas teroras ir Gazos Ruožo niokojimas, kurį šiandien matome, daugelį labai liūdina“.

„Svarbiausia, kad Palestina galėtų tvariai egzistuoti ir taikiai sugyventi su Izraeliu“, – teigė Sh. Ishiba.

„Kviečiame Palestiną imtis atsakingos tarptautinės bendruomenės narės vaidmens. Palestinos pusė turi sukurti valdymo sistemą, kuri užtikrintų atskaitomybę“, – pridūrė jis.

