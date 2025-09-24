Kultūros bendruomenės premjerė nenuramino – žada protestus, streikus, boikotus

„Palankių žingsnių nėra, bet tikrai labai vertiname, kad premjerė susitiko su mumis, skyrė daug laiko, išanalizavome įvairias pozicijas ir įvairias judėjimo galimybes“, – žurnalistams po susitikimo Vyriausybėje sakė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas.
„Suprantame, kad šiame taške premjerė ir Vyriausybės formavimo procesai negali judėti kitaip, bet (...) savo principinės pozicijos neatšaukiame, kad delegavimas Kultūros (ministerijos – BNS) „Nemuno aušrai“ mums yra raudona linija“, – pridūrė jis.
A.Gelūno teigimu, kultūrininkai planuoja rengti ne vieną protestą, siekdami atkreipti dėmesį, kad „kultūra negali būti mainų objektas“.
„Šita politinė jėga, kuri kelia mums visiems labai daug nerimo ir savo retorika, ir savo veikimu valstybėje, tiesiog negali kuruoti kultūros. Mes nematome tokios galimybės, – sakė Nacionalinio dailės muziejaus vadovas. – Bus protestai, streikai, boikotas.“
Pasak Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovės Rūtos Prusevičienės, peticijos mastas rodo, kad tiek profesionalios, tiek mėgėjų kultūros bendruomenė yra labai stipri ir gali susivienyti, siekiant reprezentuoti valstybę.
„Kultūra tai yra ta minkštoji galia, kuri kritinėmis situacijomis virsta kietąja galia ir dabar Lietuva ir kitos Europos Sąjungos valstybės yra tokioje geopolitinėje situacijoje, kur kultūrą reikia naudoti kaip kietąją galią“, – teigė R. Prusevičienė.
„Šitą tinklą pradėjus ardyti, turėsime pasekmes tikrai tragiškas. (...) Man tokia kyla vizija, kad šiandien Grūto parko skulptūros grįžta į viešąsias erdves“, – pridūrė ji.
Lietuvos šokio informacijos centro direktorės Gintarės Masteikaitės teigimu, visas „Lietuvos kultūros pasaulis yra kritiniame taške, kurį reikia atstovėti tiek iš moralinės, tiek iš etinės pusės“.
„Mes net nediskutuojame apie kandidatą šiuo atveju, man atrodo, po šiandienos pasisakymų daugiau komentarų nelabai yra, nes kandidatas puikiai viską pasakė pats ir atskleidė visus niuansus. Mes nediskutuojame apie žmogų, kurio nelabai galime vertinti iš savo esamų pozicijų, dėl to standartai turi būti daug aukštesni negu jie šiuo metu yra ir jie nuleisti per žemai“, – teigė G. Masteikaitė.
Tuo metu I. Ruginienė po susitikimo sakė pasiūliusi kompromisą – įtraukti kultūros bendruomenę į būsimo ministro komandos formavimą.
