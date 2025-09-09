Po 19 gyvybių pareikalavusių protestų Nepale atšauktas draudimas naudotis socialiniais tinklais

Visos pagrindinės socialinių tinklų programėlės veikia, iš sostinės Katmandu pranešė naujienų agentūros AFP reporteris.
Pranešimai pasirodė po to, kai pirmadienį per protestus, kurių dalyviai reikalavo vyriausybės panaikinti draudimą ir kovoti su korupcija, žuvo mažiausiai 19 žmonių.
Nepalo ryšių ministras Prithvi Subba Gurungas vietos žiniasklaidai sakė, kad vyriausybė draudimą atšaukė po skubaus posėdžio.
Keli socialiniai tinklai, tarp jų „Facebook“, „YouTube“ ir „X“, penktadienį 30 mln. gyventojų turinčioje Himalajų šalyje tapo neprieinami, vyriausybei užblokavus 26 neįregistruotas platformas.
Draudimas papiktino visuomenę, ypač jaunesnius žmones, dažnai naudojančius programėles bendravimui.
Tai taip pat pakurstė nepasitenkinimą šalies, kurioje nedarbas yra maždaug 10 proc., o BVP per capita yra tik 1 447 doleriai (1 234 eurai), vyriausybe.
Pirmadienį minios protestavo sostinėje ir kituose miestuose.
Katmandu policija panaudojo gumines kulkas, ašarines dujas, vandens patrankas ir gumines lazdas, kai demonstrantai prasiveržė pro spygliuotas vielas ir bandė patekti į draudžiamą zoną prie parlamento.
Teisių gynimo grupė „Amnesty International“ paskelbė, kad prieš protestuotojus buvo panaudoti koviniai šaudmenys.
Policija pranešė, kad sostinėje žuvo 17 žmonių, o Sunsario rajone Nepalo rytuose – dar du.
Premjeras K. P. Sharma Oli nurodė atlikti tyrimą dėl protestų ir sakė, kad jį labai nuliūdino žmonių žūtis.
„Vyriausybė nepritarė naudojimosi socialiniais tinklais sustabdymui ir užtikrins sąlygas naudojimuisi jais, – rašė jis praėjusią naktį paskelbtame laiške. – Bus suformuotas tyrimų komitetas (protestams) ištirti ir išanalizuoti.“
Nuo penktadienio platformoje „TikTok“, kuri nebuvo užblokuota, plinta vaizdo įrašai, kuriuose sunkus paprastų nepaliečių gyvenimas lyginamas su vaizdais, kaip politikų vaikai puikuojasi prabangos prekėmis ir brangiomis atostogomis.
Tokios populiarios platformos kaip „Instagram“ Nepale turi milijonus vartotojų, kurie jomis naudojasi dėl pramogų, naujienų ir verslo.
