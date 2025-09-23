Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Palestiniečiai Vakarų Krante šventė Palestinos valstybės pripažinimą

2025-09-23 19:57 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 19:57

Palestiniečiai okupuotame Vakarų Krante antradienį šventė virtinės Vakarų šalių sprendimą pripažinti Palestinos valstybę. 

Vakarų Krantas (nuotr. SCANPIX)

0

Ramalos centre vienoje aikštėje susirinko daugiau kaip šimtas žmonių, mojo Europos vėliavomis ir laikė plakatus su užrašu „Sustabdykite genocidą“. Iš garsiakalbių aidėjo nacionalistiniai šūkiai.

Aukšti palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso partijos „Fatah“ ir palestiniečių savivaldos nariai šypsodamiesi spaudė vieni kitiems rankas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šis pripažinimas yra pirmasis žingsnis procese, kuris, mes tikimės, tęsis“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Fatah“ generalinis sekretorius Jibrilas Rajoubis.

Pirmadienį Niujorke Palestinos valstybę oficialiai pripažino Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas, Malta ir dar kelios šalys. Dieną prieš tai padarė Didžioji Britanija, Australija, Kanada ir Portugalija.

Palestinos valstybę jau pripažįsta dauguma Europos šalių.

