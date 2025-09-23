Štai kodėl Lietuva renkasi Izraelį, o ne palestiniečius: atskleidžia, kodėl nepripažįstame Palestinos

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva kol kas nemano, jog Palestinos pripažinimas padėtų užtikrinti taiką regione ir to nesiruošia daryti. Tiesa, T. Janeliūnas mano, kad taip yra todėl, kad Lietuva labiau palaiko Izraelį nei Palestiną. Kol kas Lietuva nėra pripažinusi Palestinos kaip kitos Europos šalys viena po kitos skelbia apie pripažinimą.
„Tai nėra kažkuo labai netikėta. Lietuva tikrai niekada nebuvo viena didžiausių Palestinos nepriklausomybės rėmėjų. Mes turime gana seną tradiciją laikytis labiau proizraelietiškos politikos“, – sakė T. Janeliūnas.
Pašnekovo nuomone, Lietuvos dabartinė neutrali, susilaikanti pozicija Palestinos klausimu tęsia ankstesnę tradiciją Jungtinėse Tautose palaikyti Izraelį ir JAV.
„Daugeliu atvejų tai matėsi ir balsavimuose, tarkime, Jungtinėse Tautose, svarstant įvairias rezoliucijas. Dažnai pritardavome amerikietiškai pozicijai, palaikančiai Izraelį. Todėl ši dabartinė neutrali arba gana susilaikanti pozicija dėl Palestinos yra tiesiog tradicinės politikos tąsa“, – atkreipė dėmesį ekspertas.
Europos šalys Palestinos pripažinimą naudoja kaip spaudimo priemonę
Anot politologo, Europos šalys Palestinos pripažinimą dažniau naudoja kaip politinio spaudimo priemonę prieš Izraelį.
„Europos valstybės Palestinos pripažinimą dažniau naudoja kaip politinio spaudimo priemonę prieš Izraelį, bandydamos jį paskatinti ar priversti nenaudoti nehumaniškų agresijos priemonių prieš Palestinos civilius.
Matydamos, kad paprasti diplomatiniai raginimai neveikia, jos imasi tokio politinio pripažinimo veiksmų“, – kalbėjo politologas.
T. Janeliūno teigimu, kitų šalių Palestinos pripažinimas, greičiausiai, nepakeis Izraelio politikos ir tik dar labiau apsunkins ilgalaikio konflikto sprendimą.
„Labai abejoju, ar tai ką nors pakeis. Greičiausiai, tai tik pratęs ilgalaikį konfliktą.
Kol Benjaminas Netanyahu vadovauja Izraelio vyriausybei, nėra ženklų, kad tokie politiniai veiksmai – pripažinimas – pakeistų Izraelio politiką.
Ilguoju laikotarpiu tai turbūt tik dar labiau apsunkins konflikto sprendimą, nes vienašaliai Palestinos pripažinimai, kuriems Izraelis nepritaria, galiausiai tik gilins nesutarimus“, – kalbėjo jis.
Lietuvos visuomenei Palestinos pripažinimas yra nesvarbus
Eksperto įžvalgomis, daugumai Lietuvos visuomenės Palestinos nepriklausomybės pripažinimo klausimas yra nesvarbus ir beveik nesulaukia dėmesio ar diskusijų.
„Manau, kad Lietuvos visuomenėje tai nesukelia jokių didesnių diskusijų. Atvirai kalbant, didžiajai daliai žmonių šis klausimas yra visiškai nesvarbus.
Užsienio politika apskritai visuomenei rūpi nedaug, o Palestinos nepriklausomybės klausimas yra tik labai mažos mažumos interesų lauke.
Nei mūsų visuomenė giliau domisi šiuo konfliktu, nei turi kokių nors kultūrinių ar emocinių sąsajų su palestiniečiais“, – komentavo politologas.
T. Janeliūnas pabrėžia, kad Lietuvos visuomenė viešumoje dažniau palaiko Izraelį nei Palestiną, nes kultūriškai ji yra artimesnė žydams.
„Jeigu kas nors viešumoje ir pristato šį klausimą, tai didesnė dalis vis tiek labiau palaiko Izraelį. Atvirai remiančių Palestiną balsų yra kur kas mažiau.
Tai suprantama, nes mūsų visuomenė kultūriškai turi daugiau sąsajų su žydais negu su palestiniečiais“, – akcentavo jis.
Nausėda: Palestinos valstybės pripažinimas šiuo metu nėra užtikrintas veiksmas
Daliai Vakarų valstybių pripažįstant Palestinos valstybę, prezidentas G. Nausėda sako, kad toks veiksmas Lietuvai šiuo metu neatrodo kaip užtikrinantis taiką regione.
„Mes matome, kad Izraelis priešinasi tam, kad Izraeliui šita alternatyva šiandien netinka. Ar tiks rytoj, yra didelis klausimas.
Tai spręsti šį klausimą tokiu, kaip čia pasakyti, ultimatyviu arba forsuotu Palestinos valstybės pripažinimu galima, bet taikos į regioną tai veikiausiai iš karto neatneš“, – Prezidentūros antradienį išplatintame komentare teigė Niujorke viešintis G. Nausėda.
Tai, kas vyksta Gazoje, yra nepriimtina
„Štai kodėl Lietuva tikrai sąžiningai teigia, kad tai, kas vyksta Gazoje, yra nepriimtina, kad dėl to didelė atsakomybės našta tenka pačiam Izraeliui, bet pripažinimas šiandien mums neatrodo taikos užtikrinimo garantija“, – sakė jis.
Pasak prezidento, dauguma valstybių sutaria, kad ilgesniuoju laikotarpiu dviejų valstybių alternatyva yra turbūt vienintelė galima.
„Žinoma, tiktai su abiejų valstybių pripažinimu viena kitos, gerbimu viena kitos suvereniteto. Šiandien, deja, tai nėra realybė“, – kalbėjo šalies vadovas.
Izraelio saugumo ministras paragino aneksuoti okupuotą Vakarų Krantą
Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras sekmadienį paragino aneksuoti okupuotą Vakarų Krantą, Jungtinei Karalystei (JK), Kanadai ir Australijai pripažinus Palestinos valstybę.
„Britanijos, Kanados ir Australijos Palestinos valstybingumo pripažinimas (...) reikalauja neatidėliotinų atsakomųjų priemonių: greito suvereniteto taikymo Judėjoje ir Samarijoje bei visiško Palestiniečių savivaldos panaikinimo“, – pareiškime teigė I. Ben Gviras, pavartodamas izraelietišką palestiniečių teritorijos pavadinimą.
„Ketinu pateikti pasiūlymą dėl suvereniteto taikymo artėjančiame ministrų kabineto posėdyje“, – sakė jis.
