Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: išlaikyti Žygimantą Vaičiūną ministru buvo prezidento noras

2025-09-23 10:39 / šaltinis: BNS
2025-09-23 10:39

Valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad išlaikyti Žygimantą Vaičiūną energetikos ministro poste buvo šalies prezidento noras, kuris buvo išgirstas.

Žygimantas Vaičiūnas (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo)

Valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad išlaikyti Žygimantą Vaičiūną energetikos ministro poste buvo šalies prezidento noras, kuris buvo išgirstas.

REKLAMA
1

„Žygimantas Vaičiūnas nėra prezidento partijos, kurios apskritai nėra, narys. Manau, objektyvu būtų sakyti, kad prezidento noras išlaikyti energetiką valstybiškai profesionalaus, kompetentingo žmogaus rankose, užtikrinant energetiką kaip vieną iš nepriklausomybės mūsų šalies elementų, buvo išgirsta ir išpildyta“, – žurnalistams antradienį teigė M. Sinkevičius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komentuodamas ankstesnius „Nemuno aušros“ deleguotus kandidatus į šį postą M. Sinkevičius sakė dėl jų grėsmių nematęs, tačiau abejonių buvo.

REKLAMA
REKLAMA

„Būčiau gal sutikęs su tam tikromis abejonėmis, jos kildinamos ne iš asmenų teikiančių, partijų, bet iš to, kad kai turi įprastinį žinomą darbą su konkrečiu žmogumi, tai žinai rezultatą. Jeigu ateitų naujas žmogus, visada yra abejonių, gal jam seksis prasčiau, gal nesiseks, gal kils kažkokie nesklandumai“, – aiškino M. Sinkevičius. 

REKLAMA

Gitanas Nausėda praėjusią savaitę „aušriečių“ teiktą Mindaugo Jablonskio kandidatūrą atmetė, nes, anot jo, nebuvo tikras, kad kandidatas prioritetą teiks viešajam interesui.

Paskirtoji premjerė pirmadienį pateikė prezidentui Ž. Vaičiūno kandidatūrą į naująjį ministrų kabinetą.

Ž. Vaičiūnas vadovauja Energetikos ministerijai nuo kadencijos pradžios atsistatydinusioje Gintauto Palucko Vyriausybėje. Šiuo metu jis pareigas eina laikinai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M. Sinkevičius, nuotr. ELTA
Sinkevičius: dėl socdemų kandidato į energetikos ministrus bus apsispręsta iki antradienio (6)
Mindaugas Sinkevičius (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Sinkevičius: Nausėda pozityviai reagavo į „aušriečių“ svarstomą kandidatą Aplinkos ministerijai (16)
M. Sinkevičius, nuotr. ELTA
Sinkevičius: gali tekti tartis su visomis partijomis, kurioms nenusispjaut ant valstybės (11)
Mindaugas Sinkevičius BNS Foto
Sinkevičius sulaukė pasiūlymo naikinti Energetikos ministeriją: „Gal ir problemų mažiau dėl to. Nežinau“ (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų