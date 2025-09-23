Sinkevičius: išlaikyti Žygimantą Vaičiūną ministru buvo prezidento noras

„Žygimantas Vaičiūnas nėra prezidento partijos, kurios apskritai nėra, narys. Manau, objektyvu būtų sakyti, kad prezidento noras išlaikyti energetiką valstybiškai profesionalaus, kompetentingo žmogaus rankose, užtikrinant energetiką kaip vieną iš nepriklausomybės mūsų šalies elementų, buvo išgirsta ir išpildyta“, – žurnalistams antradienį teigė M. Sinkevičius.
Komentuodamas ankstesnius „Nemuno aušros“ deleguotus kandidatus į šį postą M. Sinkevičius sakė dėl jų grėsmių nematęs, tačiau abejonių buvo.
„Būčiau gal sutikęs su tam tikromis abejonėmis, jos kildinamos ne iš asmenų teikiančių, partijų, bet iš to, kad kai turi įprastinį žinomą darbą su konkrečiu žmogumi, tai žinai rezultatą. Jeigu ateitų naujas žmogus, visada yra abejonių, gal jam seksis prasčiau, gal nesiseks, gal kils kažkokie nesklandumai“, – aiškino M. Sinkevičius.
Gitanas Nausėda praėjusią savaitę „aušriečių“ teiktą Mindaugo Jablonskio kandidatūrą atmetė, nes, anot jo, nebuvo tikras, kad kandidatas prioritetą teiks viešajam interesui.
Paskirtoji premjerė pirmadienį pateikė prezidentui Ž. Vaičiūno kandidatūrą į naująjį ministrų kabinetą.
Ž. Vaičiūnas vadovauja Energetikos ministerijai nuo kadencijos pradžios atsistatydinusioje Gintauto Palucko Vyriausybėje. Šiuo metu jis pareigas eina laikinai.
