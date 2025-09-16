Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: mažumos Vyriausybės grėsmė išlieka

2025-09-16 18:54 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 18:54

Paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės formuojamai Vyriausybei vis dar neturint energetikos ir aplinkos ministrų, o „Nemuno aušrai“ dėl kandidatų nerandant kompromiso su prezidentu Gitanu Nausėda, mažumos Vyriausybės grėsmė išlieka, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. 

Mindaugas Sinkevičius Kauno apygardos teisme (Vaidos Girčės nuotr.)

Paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės formuojamai Vyriausybei vis dar neturint energetikos ir aplinkos ministrų, o „Nemuno aušrai" dėl kandidatų nerandant kompromiso su prezidentu Gitanu Nausėda, mažumos Vyriausybės grėsmė išlieka, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. 

2

„Jeigu planas yra vis tik Vyriausybės programą tvirtinti rugsėjo 23 d., kitos savaitės antradienį, ir jeigu iki tol įvyksta turbulencijos ir koalicijos partneriai priima vienokius ar kitokius sprendimus po nesėkmingo pakartotinio bandymo su kandidatais, tai tokia grėsmė iškyla“, – LRT televizijai antradienį sakė politikas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet aš nesifokusuočiau į tą neigiamą arba šalutinį poveikį viso proceso, kurį mes dabar išgyvename. Aš vis dar tikiu gera valia, sutarimu ir ieškojimu išeičių, o ne bandymu save varyti toliau į kampą. Varyti save, tai turiu omenyje, kad ir valstybę šiek tiek“, – pridūrė jis. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.

„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį. 

Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.

Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus.

