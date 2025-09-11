Ruginienė tiki, kad Kristupas Vaitiekūnas yra lygiavertė pamaina Rimantui Šadžiui

„K. Vaitiekūnas turi lygiai tiek pat patirties, puikiai kalba užsienio kalba, be to, dirbo R. Šadžiaus komandoje. Tad nematau priežasčių, kodėl jis galėtų būti blogesnis už buvusį ministrą“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje sakė I. Ruginienė.
„Skepticizmas dėl K. Vaitiekūno kandidatūros man atrodo labai keistas. Man regis, reikia duoti žmogui galimybę dirbti ir įrodyti, kad tie skeptikai, kurie kritiškai žiūri į kiekvieną momentą, kiekvieną žingsnį, galbūt bus maloniai nustebinti“, – kalbėjo ji.
Paskirtoji ministrė pirmininkė įsitikinusi, jog K. Vaitiekūnas atsakingai dėlios valstybės finansus, nebus „labai patogus“ ministras.
„K. Vaitiekūnas netaškys pinigų ir su juo bus gana sunku derėtis. Nes jis gerai supranta, kas yra biudžetas ir kas yra fiskalinė drausmė“, – tikino I. Ruginienė.
„Taigi, šis ministras nebus toks jau labai patogus šiuo požiūriu“, – pridūrė ji.
K. Vaitiekūnas šiuo metu dirba šios ministerijos viceministru.
I. Ruginienė yra sakiusi, jog nusprendė pakeisti R. Šadžių, nes nori finansų ministro asmenyje turėti savo „dešiniąją ranką“.
