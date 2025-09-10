Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienės lūkestis LRT: norėtume, kad turėtų daugiau socialinių žinučių

2025-09-10 13:25 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 13:25

Naujajai valdančiajai daugumai koalicinėje sutartyje įsipareigojus užtikrinti žodžio laisvę ir nuomonių įvairovę visuomeninio transliuotojo veikloje, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, jog Vyriausybė tikisi Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) turinyje išvysti daugiau socialinių ir visuomenei naudingų žinučių. 

LRT iškaba. ELTA / Josvydas Elinskas

Naujajai valdančiajai daugumai koalicinėje sutartyje įsipareigojus užtikrinti žodžio laisvę ir nuomonių įvairovę visuomeninio transliuotojo veikloje, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, jog Vyriausybė tikisi Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) turinyje išvysti daugiau socialinių ir visuomenei naudingų žinučių. 

1

Taip ji teigė trečiadienį Seime sulaukusi konservatorių frakcijos nario Mato Maldeikio klausimo apie koalicinę sutartį.

„Dėl LRT to legendinio (punkto – ELTA) – užtikrinsime nuomonių įvairovę visuomeninio transliuotojo veikloje. Norėjau paklausti, kaip praktiškai tai gali atrodyti apskritai? Koks veikimas gali užtikrinti tokią įvairovę, kokią įsivaizduoja kai kurie jūsų koalicijos partneriai?“ – kėlė klausimą M. Maldeikis.

„Mes norėtume, kad mūsų nacionalinis transliuotojas turėtų daugiau įvairių socialinių žinučių ir projektų. Šiandien kažkaip pritrūksta tam tikros informacijos visuomenei. Aš kalbu ne apie informaciją, kuri susijusi su politikais, su tam tikra politikų reklama arba partijos reklama. Bet netgi paėmus ir man artimą, pavyzdžiui, darbuotojų teisių klausimą, tai matau, kad yra sudėtinga (...) turėti socialines, informacines žinutes visuomenei ir turėti tam tikrą eterį ir laiką nacionaliniame transliuotojuje“, – kalbėjo paskirtoji ministrė pirmininkė.

„Tokių žinučių nacionaliniame transliuotojuje turi atsirasti daugiau“, – pabrėžė I. Ruginienė.

Kaip skelbta, rugpjūtį pasirašytoje naujos koalicijos sutartyje numatyta, kad valdantieji užtikrins „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“.

Trečiadienį Seimui pateiktoje I. Ruginienės Vyriausybės programoje taip pat numatyta: „stiprinsime visuomeninį transliuotoją, siekdami užtikrinti nešališką nuomonių įvairovę ir visuomenės švietimą skirtingose srityse atitinkantį kokybišką turinį“.

LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė kritikavo nuostatą valdančiosios koalicijos sutartyje. Pasak jos, tai nerimą keliantis beprecedentis atvejis. Visuomeninio transliuotojo vadovės teigimu, jeigu valdantieji neturi užmojų kištis į žurnalistų veiklą ir riboti LRT nepriklausomumą, tokie tikslai koalicinėje sutartyje neturėjo atsirasti.

