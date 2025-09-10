Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: tarnybos yra parengties režime, jeigu matysime grėsmę, imsimės sprendimų

2025-09-10 10:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 10:29

Lenkijai numušus jos oro erdvę pažeidusius rusiškus dronus, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu yra saugi, o jeigu situacija pasikeistų į blogąją pusę – bus imtasi neatidėliotinų sprendimų.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Robertas Riabovas)

Lenkijai numušus jos oro erdvę pažeidusius rusiškus dronus, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu yra saugi, o jeigu situacija pasikeistų į blogąją pusę – bus imtasi neatidėliotinų sprendimų.

REKLAMA
1

„Mūsų tarnybos yra parengties režime, stebi situaciją, bendradarbiauja su mūsų kaimynais. (...) Stebime, reaguojame čia ir dabar. Šiandien galiu patikinti, kad Lietuva yra saugi“, – trečiadienį Seime žurnalistams teigė I. Ruginienė.

„Turime įsivertinti tai, kas įvyko Lenkijoje. Po tyrimų aiškiai žinosime, ar tie dronai buvo nukreipti į Lenkiją, ar buvo pasiklydę dronai. (...) Jeigu bent kažkiek matysime tam tikrą grėsmę Lietuvai, imsimės neatidėliotinų sprendimų“, – akcentavo ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų