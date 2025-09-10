Ruginienė: tarnybos yra parengties režime, jeigu matysime grėsmę, imsimės sprendimų

„Mūsų tarnybos yra parengties režime, stebi situaciją, bendradarbiauja su mūsų kaimynais. (...) Stebime, reaguojame čia ir dabar. Šiandien galiu patikinti, kad Lietuva yra saugi“, – trečiadienį Seime žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Turime įsivertinti tai, kas įvyko Lenkijoje. Po tyrimų aiškiai žinosime, ar tie dronai buvo nukreipti į Lenkiją, ar buvo pasiklydę dronai. (...) Jeigu bent kažkiek matysime tam tikrą grėsmę Lietuvai, imsimės neatidėliotinų sprendimų“, – akcentavo ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!