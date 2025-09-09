Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Poderskis sulaukė premjerės kvietimo tęsti darbus Vyriausybėje

2025-09-09 13:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 13:05

Sulaukęs paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės kvietimo tęsti darbus Vyriausybėje, laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis kartoja nesilaikantis šiuo metu užimamo posto, tačiau matantis save tęsiant darbą Ministrų kabinete.

Povilas Poderskis (Lukas Balandis/BNS)

3

„Aš kėdės nei laikiausi, nei laikausi. Buvau pasiūlytas ir pakviestas Gintauto Palucko į XIX-ąją Vyriausybę ir ten dirbau Lietuvai. Ir toliau, jeigu bus toks kvietimas ir pasiūlymas, dirbsiu Lietuvai ir XX-oje Vyriausybėje“, – antradienį žurnalistams Vyriausybėje sakė P. Poderskis.

„Taip, šiandien kalbėjau su premjere“, – sakė jis, paklaustas, ar sulaukė tokio kvietimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

