Poderskis sulaukė premjerės kvietimo tęsti darbus Vyriausybėje

„Aš kėdės nei laikiausi, nei laikausi. Buvau pasiūlytas ir pakviestas Gintauto Palucko į XIX-ąją Vyriausybę ir ten dirbau Lietuvai. Ir toliau, jeigu bus toks kvietimas ir pasiūlymas, dirbsiu Lietuvai ir XX-oje Vyriausybėje“, – antradienį žurnalistams Vyriausybėje sakė P. Poderskis.
„Taip, šiandien kalbėjau su premjere“, – sakė jis, paklaustas, ar sulaukė tokio kvietimo.
