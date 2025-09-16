Ruginienė: sutarėme, kad „aušriečiai“ antradienį pasiūlys dar dvi pavardes į ministrus

„Sutarėme, kad šiandieną bus dvi pavardės į tas pačias dvi ministerijas“, – žurnalistams Seime teigė I. Ruginienė.
Pasak jos, „aušriečiai“ sprendimą, ką deleguoti į ministrų pozicijas, pažadėjo priimti antradienį.
„Mes šiandieną pasakėme visas rizikas, visas nuomones, tikrai „Nemuno aušra“ irgi girdi viską, ką prezidentas sako, ir lauksime pavardžių“, – pabrėžė ji.
Visgi, paklausta, ar teiktų prezidentui partijai priklausančių „aušriečių“ frakcijos narių Artūro Skardžiaus arba Aido Gedvilo kandidatūras, premjerė neatsakė.
„Palaukime pavardžių ir apie tai kalbėsime“, – atsakė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!