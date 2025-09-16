Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: sutarėme, kad „aušriečiai“ antradienį pasiūlys dar dvi pavardes į ministrus

2025-09-16 10:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 10:10

Antradienį su „Nemuno aušros“ frakcija Seime susitikusi paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia išgirdusi pažadą, kad antradienį „aušriečiai“ pasiūlys naujus kandidatus į energetikos ir aplinkos ministrus.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Robertas Riabovas)

Antradienį su „Nemuno aušros" frakcija Seime susitikusi paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia išgirdusi pažadą, kad antradienį „aušriečiai" pasiūlys naujus kandidatus į energetikos ir aplinkos ministrus.

3

„Sutarėme, kad šiandieną bus dvi pavardės į tas pačias dvi ministerijas“, – žurnalistams Seime teigė I. Ruginienė.

Pasak jos, „aušriečiai“ sprendimą, ką deleguoti į ministrų pozicijas, pažadėjo priimti antradienį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes šiandieną pasakėme visas rizikas, visas nuomones, tikrai „Nemuno aušra“ irgi girdi viską, ką prezidentas sako, ir lauksime pavardžių“, – pabrėžė ji.

Visgi, paklausta, ar teiktų prezidentui partijai priklausančių „aušriečių“ frakcijos narių Artūro Skardžiaus arba Aido Gedvilo kandidatūras, premjerė neatsakė.

„Palaukime pavardžių ir apie tai kalbėsime“, – atsakė ji.

