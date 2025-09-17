Sinkevičius: Vyriausybės programa galėtų būti tvirtinama ir esant nepilnos sudėties Ministrų kabinetui

„Mano žiniomis, Vyriausybės programos tvirtinimo paskutinė įmanoma data yra spalio 10 d. Mes į ją nesiorientuojame. Pakeliui pas jus užeidamas į Seimą sutikau Konstitucijos žinovę profesorę (Tomą – ELTA) Birmontienę. Ji mane patikino (...) kad Vyriausybės programos tvirtinimas gali būti ir toks, kad programa tvirtinama, bet kabinetas nepilnas startuoja“, – trečiadienį žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius.
Visgi LSDP lyderis pabrėžė, kad socialdemokratai ir toliau sieks, kad darbus pradėtų pilnos sudėties Vyriausybė.
„Tai vis tik ambicija yra startuoti pilna sudėtimi. Ir laikas bėga, aiškumo nedaugėja. Dabar paskutinė lyg informacija, kurią turiu, kad Remigijus Žemaitaitis yra pažadėjęs pirmadienį pateikti kandidatūras“, – sakė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus.
Antradienio rytą, po „aušriečių“ frakcijos posėdžio, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė tikino su „Nemuno aušros“ atstovais sutarusi, jog kandidatų į ministrus pavardės jai bus pateiktos tą pačią dieną. Vėliau „aušriečių“ frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius sakė, jog į ministrus bus teikiamos partijai priklausančių asmenų kandidatūros. Jo teigimu, galutinį sprendimą turi priimti partijos valdyba.
Tačiau antradienį „aušriečiai“ savo sprendimo viešai nepaskelbė. Tuo metu R. Žemaitaitis trečiadienio rytą svarstė, jog į aplinkos ir energetikos ministrus gali būti pateiktos tos pačios kandidatūros, kurios jau buvo atmestos prezidento G. Nausėdos.
