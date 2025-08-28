Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo, ką socialdemokratai siūlys į Seimo pirmininkus

2025-08-28 19:16 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 19:16

Socialdemokratai į Seimo pirmininkus siūlys Juozą Oleką, sako laikinasis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pasak socialdemokratų lyderio, siūlymui likti prie koalicinėje sutartyje įrašyto kandidato buvo pritarta vienbalsiai. 

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.) 

0

„Aš pristačiau prezidiumui poziciją, (…) pradėjau šiek tiek nuo įvykių praeityje, nuo ankstesnio prezidiumo, kai buvome susirinkę (…), priminiau diskusijas, priminiau derybinę eigą, kad koalicinėje sutartyje yra pavardė ir pasakiau, kad esame, kaip bendruomenė, pasiruošę – galime diskutuoti iš naujo (…). Ir pasiūliau išlaikyti status quo, kam nei vienas prezidiumo narys neprieštaravo“, – žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, politikas tikino, kad prezidiumo narius informavus apie galimybę diskutuoti dėl kandidatų į Seimo pirmininkus,  socialdemokratai į tokias kalbas leistis nenorėjo.

„Kažkokių ginčų ar aistrų visiškai nebuvo. Po mano pasisakymo kolegos tiesiog kėlė elektroniniu būdu nykščius, pritarė tai pozicijai, kad liekame prie J. Oleko“, – pridūrė jis. 

„Aš pasakiau prezidiumo nariams, kad jeigu mes norime atidaryti diskusiją ir turime šiek tiek laiko (…), tai mes atidarome diskusiją ir turėtume ją atidaryti ne tik dėl Juozo ir Rasos, bet ir dėl kitų įmanomų variantų. Jeigu mes atidarome diskusiją, tada diskutuojame ir apie visus kitus frakcijos narius, kurie galėtų užimti tas pareigas. Matyt, prezidiumo, partijos nariai vis tiktai nenorėjo papildomai, iš naujo diskutuoti“, – aiškino socialdemokratų pirmininkas. 

ELTA primena, kad Seimo vicepirmininkė R. Budbergytė pareiškė, kad neatsisakytų parlamento vadovės pareigų, jeigu partija iškeltų jos kandidatūrą. Nors valdančioji dauguma pirmadienį pasirašytoje koalicinėje sutartyje numatė šias pareigas patikėti bendrapartiečiui J. Olekui, R. Budbergytė tvirtino, kad tai – ne galutinis sprendimas.

„Viskas priklauso nuo mūsų partijos pirmininko. Tas procesas yra jo rankose (…). Jis teikia prezidiumo aptarimui visas tas kandidatūras“, – Eltai kalbėjo socialdemokratė.

Seimo statute nustatyta, kad parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu Seimo pirmojoje sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui. Kandidatus į Seimo pirmininko pareigas gali siūlyti raštišku pareiškimu ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių (15 parlamentarų). 

Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.

Po pernai vykusių Seimo rinkimų parlamento vadovu buvo išrinktas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis. Subyrėjus valdančiajai daugumai, politiko vedama partija į koaliciją nebebuvo pakviesta – S. Skvernelis tvirtino, kad iš Seimo pirmininko pareigų pasitrauks.

