Sinkevičius atskleidė, kada bus galutinis sprendimas dėl Seimo pirmininko

„Manau, kad galutinai tas klausimas (Seimo pirmininko pozicijos – ELTA) bus išspręstas rytoj prezidiume“, – LRT televizijai trečiadienio vakarą sakė M. Sinkevičius.
LSDP trečiadienio pavakarę šį klausimą aptaria partijos valdyboje.
Nors naujosios koalicijos sutartyje numatyta, kad Seimo vadovo poziciją užims dabartinis parlamento vicepirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas, jo kolegė partijoje Rasa Budbergytė teigė, kad politiko pavardė buvo įrašyta tik sutarties priede ir pati neatmetė galimybės užimti šias pareigas.
M. Sinkevičius tikino, kad prezidiume palaikys tą kandidatą į Seimo vadovus, kuris bus labiausiai pasiryžęs įgyvendinti partijos programą.
„Aš kol kas to klausimo nesprendžiu – aš kitaip klausimą formuluočiau dėl balsavimo ir palaikymo motyvų. Aš noriu, kad Seimo pirmininkas atlieptų mūsų valstybės interesus, mūsų partijos interesus ir man nelabai svarbu – Juozas, Rasa, Antanas ar Marytė, man svarbu, kad tas žmogus tinkamai reprezentuotų valstybę, tinkamai atstovautų partiją ir keltų sau ambicingus tikslus mūsų rinkiminės programos įgyvendinimui“, – teigė M. Sinkevičius.
„Tas, kuris deklaruos tokį norą, tokią ambiciją ne būti, o veikti, tas ir sulauks mano palaikymo“, – pridūrė jis.
Seimo statute nustatyta, kad parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu Seimo pirmojoje sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui. Kandidatus į Seimo pirmininko pareigas gali siūlyti raštišku pareiškimu ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių (15 parlamentarų).
Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.
ELTA primena, kad pirmadienio vakarą socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų vadovai pasirašė koalicinę sutartį. Joje įrašyta, jog į Seimo pirmininkus būtų deleguojamas J. Olekas, o į premjeres – Inga Ruginienė. Tiesa, pastaroji antradienį oficialiai buvo paskirta Vyriausybės vadove.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!