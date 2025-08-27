Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius atskleidė, kada bus galutinis sprendimas dėl Seimo pirmininko

2025-08-27 19:39 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 19:39

Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) dar diskutuojant dėl naujojo Seimo vadovo kandidatūros, laikinasis politinės jėgos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad galutinis sprendimas bus priimtas ketvirtadienio partijos prezidiumo posėdyje.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Josvydo Elinsko)

Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) dar diskutuojant dėl naujojo Seimo vadovo kandidatūros, laikinasis politinės jėgos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad galutinis sprendimas bus priimtas ketvirtadienio partijos prezidiumo posėdyje.

REKLAMA
2

„Manau, kad galutinai tas klausimas (Seimo pirmininko pozicijos – ELTA) bus išspręstas rytoj prezidiume“, – LRT televizijai trečiadienio vakarą sakė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LSDP trečiadienio pavakarę šį klausimą aptaria partijos valdyboje.

Nors naujosios koalicijos sutartyje numatyta, kad Seimo vadovo poziciją užims dabartinis parlamento vicepirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas, jo kolegė partijoje Rasa Budbergytė teigė, kad politiko pavardė buvo įrašyta tik sutarties priede ir pati neatmetė galimybės užimti šias pareigas.

REKLAMA
REKLAMA

M. Sinkevičius tikino, kad prezidiume palaikys tą kandidatą į Seimo vadovus, kuris bus labiausiai pasiryžęs įgyvendinti partijos programą.

REKLAMA

„Aš kol kas to klausimo nesprendžiu – aš kitaip klausimą formuluočiau dėl balsavimo ir palaikymo motyvų. Aš noriu, kad Seimo pirmininkas atlieptų mūsų valstybės interesus, mūsų partijos interesus ir man nelabai svarbu – Juozas, Rasa, Antanas ar Marytė, man svarbu, kad tas žmogus tinkamai reprezentuotų valstybę, tinkamai atstovautų partiją ir keltų sau ambicingus tikslus mūsų rinkiminės programos įgyvendinimui“, – teigė M. Sinkevičius.

REKLAMA
REKLAMA

„Tas, kuris deklaruos tokį norą, tokią ambiciją ne būti, o veikti, tas ir sulauks mano palaikymo“, – pridūrė jis.

Seimo statute nustatyta, kad parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu Seimo pirmojoje sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui. Kandidatus į Seimo pirmininko pareigas gali siūlyti raštišku pareiškimu ne mažiau kaip 1/10 Seimo narių (15 parlamentarų). 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.

ELTA primena, kad pirmadienio vakarą socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų vadovai pasirašė koalicinę sutartį. Joje įrašyta, jog į Seimo pirmininkus būtų deleguojamas J. Olekas, o į premjeres – Inga Ruginienė. Tiesa, pastaroji antradienį oficialiai buvo paskirta Vyriausybės vadove. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų