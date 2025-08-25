Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Balsavimo dėl Ingos Ruginienės išvakarėse turėtų būti pasirašyta koalicijos sutartis

2025-08-25 06:18 / šaltinis: BNS
2025-08-25 06:18

Balsavimo Seime dėl pritarimo socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjero pareigas išvakarėse Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) turėtų pasirašyti koalicijos sutartį.

Vyriausybės posėdžių salė (nuotr. Elta)

0

Kaip BNS informavo LSDP frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas, sutartis turėtų būti pasirašoma pirmadienį, savaitgalį jos tekstą derino koalicijos partneriai.

„Šioje situacijoje turbūt tai buvo pats tinkamiausias variantas, kitų variantų nebuvo. Žinoma, visada galima rasti pliusų, minusų, bet aš manau, kad šiame etape šita koalicija yra nusiteikusi dirbti kartu ir įveikti visus sunkumus“, – BNS sakė R. Motuzas.

„Kadangi antradienį yra neeilinės sesijos antrasis posėdis, kuriame turi būti tvirtinama ministrės pirmininkės kandidatūra, dėl to yra numatoma pirmadienį pasirašyti koalicinę sutartį, kuri buvo galutinai suderinta baigiantis savaitei“, – teigė jis.

Koalicijos sudėtis paaiškėjo penktadienį LVŽS tarybai palaiminus partijos jungimąsi prie daugumos.

Parašus po sutartimi padės frakcijų seniūnai – R. Motuzas, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.

Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, socialdemokratai pradėjo konsultacijas dėl naujos valdančiosios koalicijos.

Prie jos prisijungti pakviesta iki šiol su LSDP dirbusi „Nemuno aušra“ ir opozicijoje buvę „valstiečiai“.

Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.

Iki šiol valdančiąją daugumą sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.

Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarys 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.

Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.

Koalicijos derybos vyko prezidentui Gitanui Nausėdai Seimui ketvirtadienį pateikus Ingos Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves.

Ar skirti socialdemokratę vadovauti Ministrų kabinetui, parlamentarai apsispręs antradienį.

