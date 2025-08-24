Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos politikai prognozuoja daug dramos: „Dar formuojant koaliciją buvo aišku“

2025-08-24 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 21:00

Partiją „Nemuno Aušra“ ekspertas vadina projektu be ideologijos ir aiškios krypties, nes ji neva į valdžią įneša daugiau sumaišties nei stabilumo. Tai leidžia prognozuoti sudėtingą bei įtemptą tolesnį politinį darbą galimoje koalicijoje tarp Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos („valstiečių“) ir „Nemuno Aušros“ („aušriečių“). Vis tik, ekspertai pastebi, kad koalicija bus itin trapi.

Partiją „Nemuno Aušra“ ekspertas vadina projektu be ideologijos ir aiškios krypties, nes ji neva į valdžią įneša daugiau sumaišties nei stabilumo. Tai leidžia prognozuoti sudėtingą bei įtemptą tolesnį politinį darbą galimoje koalicijoje tarp Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos („valstiečių“) ir „Nemuno Aušros“ („aušriečių“). Vis tik, ekspertai pastebi, kad koalicija bus itin trapi.

REKLAMA
10

TAIP PAT SKAITYKITE:

LSDP nebemato galimybių tęsti darbo esamos koalicijos sudėtyje, drauge su „aušriečiais“ ir demokratais, todėl kuria naują valdančiąją daugumą. Vis tik, kad joje lieka „Nemuno Aušra“ kritikos yra negailima.

REKLAMA
REKLAMA

Politologas: „Nemuno aušra“ – be aiškios ideologijos

Politikos apžvalgininkas Saulius Spurga, kalbėdamas apie galimą būsimą koaliciją, teigė, kad „Nemuno aušrą“ jis laiko nepatikima politine jėga be aiškios ideologijos, todėl jos indėlis į valdžią abejotinas.

REKLAMA

„Dar formuojant koaliciją buvo aišku, kad „Nemuno aušros“ pasirinkimas nėra sėkmingas. Aistis Zabarauskas pavadino ją projektu, o ne partija, nes ši neturi nei ideologijos, nei aiškios krypties, o netgi atsiduoda antisemitizmu.

Todėl sunku pasakyti, kokį indėlį ši politinė jėga gali įnešti į valstybės valdymą, juolab, kad dabar per derybas jie reikalavo daugiau postų“, – kalbėjo ekspertas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasiūlymą Sauliaus Skvernelio vedamai partijai „Vardan Lietuvos“ atsitraukti iš koalicijos pašnekovas mato kaip žingsnį, priimtą dėl asmeninių interesų.

„S. Skvernelio partija šį kartą nepakviesta dėl asmeninių ir emocinių priežasčių. S. Skvernelis buvo pareiškęs, kad reikėtų keisti ministrą pirmininką, jei šis neatsakys į klausimus, o „Nemuno aušra“ dar labiau kėlė triukšmą – kritikavo mokesčių reformą, nekilnojamo turto mokestį, dalyvavo protestuose, nors buvo valdančiojoje koalicijoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dėl to ši partija atsidūrė pusiau opozicinėje padėtyje, o S. Skvernelio reikalavimai išliko labiau asmeniški“, – komentavo politikos apžvalgininkas.

Pasak S. Spurgos, galimos koalicijos dauguma būtų silpna ir priklausytų nuo mažesnių frakcijų bei nepriklausomų narių reikalavimų.

„Koalicija iš socialdemokratų, „valstiečių“ ir „Nemuno aušros“ – jų darbas bus sudėtingas. Socialdemokratai su „Nemuno aušra“ turi 71 balsą, valstiečiai galėtų pridėti tik šešis, o kiti balsai priklausytų nuo papildomų derybų.

REKLAMA

Tai reiškia, kad dauguma bus trapi, o lenkai ir nepriklausomi nariai, tokie kaip Ignas Vėgėlė, turės savų reikalavimų“, – pabrėžė jis.

„Nemuno Aušra“ neva siekia daugiau galios

Politologas taip pat atkreipė dėmesį, kad sustiprėjusi „Nemuno Aušra“ siekia daugiau galios, tačiau dėl ministrų skyrimo kyla konfliktų su prezidentu ir kitais partneriais, todėl koalicijos darbas bus sunkesnis.

REKLAMA

„Pasikeitus jėgų santykiui, „Nemuno aušros“ svoris dar labiau išaugo. Jie jau turi tris ministrų portfelius, todėl turės pagrindą reikalauti daugiau.

Tačiau kyla klausimų dėl ministrų paskyrimų – Remigijus Žemaitaitis siekia, kad jie būtų partiniai, o prezidentas yra pareiškęs, kad „Nemuno aušros“ kandidatų netvirtins.

Tai kuria papildomą įtampą, todėl tiek derybos, tiek tolesnis darbas koalicijoje neabejotinai bus sudėtingesni nei iki šiol“, – pasisakė S. Spurga.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad po socialdemokratų sprendimo tęsti koalicijos darbus be S. Skvernelio vadovaujamos partijos „Vardan Lietuvos“ ir jungtis su „valstiečiais“, Seimo pirmininkas sako, kad jo partija dabar pradės naują etapą – opozicijoje, o pasitraukimas iš valdančiosios koalicijos ilgalaikėje perspektyvoje atneš tik naudą.

REKLAMA

S. Skvernelis sutiko duoti interviu naujienų portalui tv3.lt ir papasakoti plačiau apie artėjančius darbus, nuotaikas partijos viduje.

Skvernelis apie darbą opozicijoje: su konservatoriais nebendradarbiaus

S. Skvernelis, dar anksčiau paklaustas, kokių naujų tikslų turi po pasitraukimo iš koalicijos, nurodė, kad dirbs opozicijoje ir neš pagrindines savo partijos vertybes, su kuriomis ir įsikūrė.

REKLAMA

„Mes kalbėsimės su partijos nariais, bendrausime su partijos valdyba. Tai tikslas yra vienas – dabar būti opozicijoje ir būti konstruktyvia, dalykiška opozicija, kuri išlaikys tam tikras vertybes, principus, kurias mūsų partija deklaravo įsikurdama.

Mes tų principų: profesionalumo, standarto, patikimumo, skaidrumo, ir laikomės. Tai, matyt, labai bus svarbu šitas vertybes, būnant opozicijoje, taip pat ginti“, – sako S. Skvernelis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Politikas taip pat atmetė galimybę bendradarbiauti su konservatoriais, vis dėlto, nurodė galimybę rasti bendrą kalbą vos keliais klausimais.

„Tikrai nebendradarbiausime [su konservatoriais – aut. past.], nes tai yra skirtingos politinės jėgos. Mes nesame dešinieji ir tikrai nematau kol kas poreikio kažką formalizuoti, tikrai to nereikia.

O dėl klausimų, kas susiję ypatingai su valstybės saugumu, nacionaliniu saugumu, vidaus saugumu, valstybės tam tikrų procesų dekriminalizavimu, tai man atrodo, kad čia mes tikrai būsime ir rasime bendrą kalbą.

REKLAMA

Bet kitais klausimais, tai yra skirtingos ideologinės partijos ir čia tikrai nereikia kažkokių sąlyčio taškų ieškoti“, – aiškina politikas.

Sinkevičius: prezidento dalyvavimas formuojant koaliciją – Konstitucijos rėmuose

LSDP laikinasis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda dalyvauja naujos valdančiosios daugumos formavime tiek, kiek jam tai leidžia daryti Konstitucija.

REKLAMA

„Nėra taip, kad jis pakviestas į derybinę grupę ir dalyvauja prie stalo, kažką sako ar kažką siūlo. Bet prezidentas natūraliai seka politinius įvykius, stebi juos, analizuoja. Matyt, kad girdi ir klausosi, ką sako politiniai lyderiai, ir, matyt, turi pozicijų, kaip čia vertinti.

Jeigu prezidentas išsako kažkokią poziciją dėl kandidatų partiškumo arba išsako poziciją dėl dar kažkokių dalykų jau pačiai premjerei, tai manau, kad yra savotiškas dalyvavimas. Bet tas dalyvavimas, kaip sakyti, Konstitucijos rėmuose“, – pirmadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Įvertino pasikeitusią Nausėdos retoriką dėl „Nemuno aušros“: tai yra paprasčiausia matematika (58)
Saulius Skvernelis (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Įvertino Skvernelio partijos skrydį į opoziciją: „Liks šluba antimi ilgai“ (131)
M. Sinkevičius, nuotr. ELTA
Sinkevičius: „Valstiečių“ pasirinkimas jungtis prie koalicijos – logiškas ir nuoseklus (23)
Aurelijus Veryga atvyko į susitikimą su LSDP (nuotr. Dainiaus Labučio)
Trečia koalicijos dėlionės diena: Tomaszewskis pakomentavo, ką kalbėjo už uždarų durų (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
VILNIUS
VILNIUS
2025-08-24 21:01
Tai pati blogiausia Vyriausybė Lietuvos istorijoje kuri yra pavojus mūsų nacionaliniam saugumui, naikina Lietuvos tapatybę ir turi ryšių su okupantais.
Niekada gyvenime niekas nebalsuos už socdemus, nes jie vykdo agresiją prieš Lietuvą ir jos vertybes.
Lietuvos žmonės jums už tai niekada neatleis.
Atsakyti
Baisūs snukiai ir vidus toks
Baisūs snukiai ir vidus toks
2025-08-24 21:04
Be komentarų.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų