Macronas pripažino Palestinos valstybę

Kalbėdamas viršūnių susitikime, kuriame nedalyvavo Izraelis ir JAV, E. Macronas paragino nutraukti karą ir užtikrinti taiką Gazos Ruože.
„Atėjo taikos metas – liko vos keli žingsniai iki momento, kai jos nebeįmanoma bus pasiekti,“ – kreipdamasis į JT Generalinę Asamblėją sakė Prancūzijos prezidentas.
„Atėjo metas išlaisvinti 48 (islamistų grupuotės) „Hamas“ laikomus įkaitus. Atėjo metas nutraukti karą, Gazos bombardavimus, žudynes ir priverstinį gyventojų iškeldinimą“, – sakė jis.
Tačiau E. Macronas pridūrė, kad Prancūzija neatidarys palestiniečių ambasados, kol Gazos Ruože nebus pasiektos paliaubos ir nebus paleisti likusieji įkaitai.
Palestinos autonomija (PA) pirmadienį gyrė Prancūzijos, jos teigimu, istorinį ir drąsų sprendimą.
Sekmadienį Palestiną pripažino Jungtinė Karalystė (JK), Kanada, Australija ir Portugalija, o tai kelia diplomatinį spaudimą Izraeliui, tęsiančiam karą Gazos Ruože.
Pirmadienį Palestinos valstybę iš JT Generalinės Asamblėjos tribūnos taip pat pripažino Monakas, Belgija, Andora, Malta ir Liuksemburgas.
Šiuo metu bendras JT šalių, kurios pripažįsta Palestinos valstybę, skaičius siekia tris ketvirtadalius.
Pernai gegužę Palestinos valstybę pripažino Ispanija, Airija ir Norvegija, o Švedija tai padarė prieš daugiau nei dešimtmetį.
