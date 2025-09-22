Izraelio Vyriausybė niršta ant Vakarų sąjungininkų: žada to nepamiršti

Palestinos vėliava – bene labiausiai atpažįstamas jos simbolis, tačiau Palestina neturi nei apibrėžtų sienų, nei sostinės. Teisiškai neįtvirtintas ir Palestinos valstybingumo statusas. Tačiau JK žengia simbolinį, o kartu ir istorinį žingsnį – tęsi palestiniečiams duotą pažadą ir skelbia apie Palestinos valstybės pripažinimą.
„Šiandien prisijungiame prie daugiau nei 150 šalių, kurios pripažįsta Palestinos valstybę. Tai pažadas Palestinos ir Izraelio žmonėms, kad ateitis gali būti geresnė“, – sakė JK premjeras Keiras Starmeris.
Palestinos pasiuntinys JK žinią priima plojimais ir sako, kad šis žingsnis – tarsi istorinių svarstyklių išlyginimas.
„Šis pripažinimas reiškia ne tik mūsų tautos egzistencijos pripažinimą, bet ir mūsų teisės į apsisprendimą neigimo pabaigą“, – komentavo Palestinos misijos vadovas JK Husamas Zomlotas.
Izraelis piktina dėl Palestinos pripažinimo
Izraelio vyriausybė niršta – Palestinos pripažinimą vadina leiboristų išdavyste, už kurią žydai esą niekada neatleis. Smerkia ir Australiją, Kanadą, Portugaliją, kurios jau pasekė britų pavyzdžiu bei tas šalis, kurios Palestiną ketina pripažinti šią savaitę. Tarp jų ir Prancūzija su Belgija.
„Turiu aiškią žinią tiems lyderiams, kurie pripažįsta Palestinos valstybę po siaubingų spalio 7-osios žudynių – jūs apdovanojate terorizmą. Ir turiu dar vieną žinią jums – to nebus. Palestinos valstybė į vakarus nuo Jordano upės įkurta nebus“, – pareiškė Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu.
Kelią dviejų valstybių sprendimui atvėrė 1993 metų Oslo susitarimai. Tada pirmą kartą prasidėjo oficialios derybos tarp Izraelio ir Palestinos dėl taikaus sugyvenimo bei Palestinos valstybės sukūrimo Vakarų Krante ir Gazos Ruože su Rytų Jeruzale, kaip sostine. Tačiau Spalio 7-osios „Hamas“ ataka, per kurią teroristai žiauriai išžudė virš 1200 žydų ir dar kelis šimtus pagrobė, pasak B. Netanyahu, palaidojo bet kokias dviejų valstybių idėjos viltis.
