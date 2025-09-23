Palestiniečiai sako, kad Izraelis uždaro pagrindinę sienos perėją tarp Vakarų Kranto ir Jordanijos

„Palestiniečių pasienio punktų ir sienų valdymo pirmininkas Nazmi Muhanna (Nazmis Muhana) paskelbė, kad Izraelio pusė mus informavo apie Al Karamos pasienio punkto uždarymą nuo rytojaus, trečiadienio (...) iki atskiro pranešimo abiem kryptimis“, – teigiama pranešime.
Šis punktas, oficialiai vadinamas Allenby perėja, yra vienintelis kelias palestiniečiams iš Vakarų Kranto, aplenkiant Izraelį, kuris šią teritoriją okupuoja nuo 1967 metų.
Izraelis kol kas nepatvirtino šios informacijos.
