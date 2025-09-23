Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Palestiniečiai sako, kad Izraelis uždaro pagrindinę sienos perėją tarp Vakarų Kranto ir Jordanijos

2025-09-23 15:38 / šaltinis: BNS
Palestiniečių sienų agentūra pranešė, kad Izraelis nuo trečiadienio „iki atskiro pranešimo“ uždaro pagrindinę pasienio perėją tarp okupuoto Vakarų Kranto ir Jordanijos.

Izraelis plečia savo karines operacijas: Gazos Ruože pražudė 12 žmonių (nuotr. SCANPIX)

0

„Palestiniečių pasienio punktų ir sienų valdymo pirmininkas Nazmi Muhanna (Nazmis Muhana) paskelbė, kad Izraelio pusė mus informavo apie Al Karamos pasienio punkto uždarymą nuo rytojaus, trečiadienio (...) iki atskiro pranešimo abiem kryptimis“, – teigiama pranešime.

Šis punktas, oficialiai vadinamas Allenby perėja, yra vienintelis kelias palestiniečiams iš Vakarų Kranto, aplenkiant Izraelį, kuris šią teritoriją okupuoja nuo 1967 metų. 

Izraelis kol kas nepatvirtino šios informacijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

