Sinkevičius: sutartis dėl braziliškų lėktuvų pirkimo galima pasirašyti tik po STT tyrimo išvadų

„Mano pozicija aiški: negali būti nė kalbos, kad KAM ar jai pavaldžios įstaigos pasirašytų sutartį dėl šių lėktuvų įsigijimo, kol nėra baigtas STT ikiteisminis tyrimas. Turi būti gauti visi atsakymai dėl skaidrumo“, – savo feisbuko paskyroje antradienį teigė M. Sinkevičius.
Tyrimą dėl trijų braziliškų transportinių orlaivių „Embraer“ C-390 įsigijimo STT pradėjo praėjusią savaitę, po šio sprendimo KAM Eltai nurodė neplanuojanti stabdyti pirkimo procedūrų.
M. Sinkevičiaus teigimu, valdantieji taip pat vertins opozicijos siūlymus sprendimą dėl orlaivių įsigijimo atidėti iki to laiko, kai suformuota Lietuvos kariuomenės pirmoji divizija pasieks pilną operacinį pajėgumą bei bus išvystyta integruota šalies oro gynyba.
Tam politikas nurodė naujosios Vyriausybės bei premjerės Ingos Ruginienės prašysiantis sudaryti darbo grupę, kuri išanalizuotų, ar planuojamas pirkimas yra tikslingas, ir argumentuotai atsakytų į visuomenės bei politikų keliamus klausimus, ar pirkimą verta tęsti, ar lėšas geriau skirti kitiems gynybos prioritetams.
„Tai rimti argumentai ir į juos turi būti tinkamai atsakyta“, – teigė M. Sinkevičius.
Lietuva tris „C-390 Millennium“ orlaivius planuoja įsigyti iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Į STT prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, kreipėsi šio sprendimo kritikai – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atstovai Giedrimas Jeglinskas ir L. Kasčiūnas.
Politikai abejoja šio įsigijimo pagrįstumu ir Krašto apsaugos ministerijos (KAM) argumentais, nerimauja, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas yra Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS šalių blokui.
STT pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo, KAM teigė teikusi ir teiksianti tyrėjams visą informaciją.
