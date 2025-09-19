STT tyrimas dėl braziliškų lėktuvų nereiškia kaltinamojo nuosprendžio, sako paskirtoji premjerė

„Ikiteisminis tyrimas nereiškia, kad tai jau yra kaltinamasis nuosprendis“, – susitikime su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos Seime atstovais penktadienį kalbėjo I. Ruginienė.
„Tai yra pakankamai didelės apimties tyrimas ir pati STT yra suvaržyta tam tikrų terminų, nepradėjus ikiteisminio tyrimo, tie terminai yra pernelyg siauri ir maži. Objektyviai atlikti tyrimą neįmanoma, tam inicijuojamas tyrimas, kad tuos terminus šiek tiek prasitęsti, turėti laiko ir galimybių įsivertinti detaliau“, – sakė ji.
STT šią savaitę pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl trijų karinių transporto orlaivių „Embraer“ C-390 pirkimo. Anot teisėsaugos, tyrimas pradėtas įvertinus, kad pagal numatytus patikrinimo terminus nėra galimybės surinkti visą objektyviam vertinimui būtiną informaciją.
Dėl šio pirkimo rugpjūtį į teisėsaugą kreipėsi Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas ir komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
Jie prašė patikrinti, ar Krašto apsaugos ministerijos sprendimai dėl maždaug 800 mln. eurų vertės orlaivių pirkimo nepriimti pažeidžiant pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir ar nepiktnaudžiauta tarnyba.
L. Kasčiūnas siūlo pirkimą sustabdyti, kol vyksta minėtas ikiteisminis tyrimas. Konservatorių lyderio teigimu, NSGK taip pat yra pasiūliusi nukelti karinių transporto orlaivių pirkimą po 2030-ųjų, kai bus visiškai suformuota Lietuvos divizija.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad orlaivius planuojama įsigyti už Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondo lėšas.
„Ji (ministrė – BNS) sutarė su jumis dėl šito pareiškimo? Ar jūs suprantate, ką tai reiškia? Lėšas, kurios suplanuotos pagal dabartinę ES finansinę perspektyvą ir dabar suintegruotus dokumentus (...) reikės iš kažko paimti, iš jau skiriamų programų, ar regioninės politikos, ar ekonominio augimo, ar kitų dalykų, (...) gal galite pasakyti, iš kokių sričių planuojate paimti?“ – paskirtosios premjerės klausė L. Kasčiūnas.
Konservatorių lyderis teigė, kad iš Sanglaudos fondo lėšų pirkti lėktuvus nusprendusi D. Šakalienė „arba svajoja, arba seka pasakas“ ir nėra informavusi apie tai paskirtosios Vyriausybės vadovės.
„Ir kalba, atsiprašau, beveik nesąmones“, – kalbėjo parlamentaras.
I. Ruginienė teigė pasitinki kariuomenės patarimu, „ką ir kaip reikia pirkti“.
„Aš labai gerai suprantu, ką reiškia pinigai ir kaip jie pasiskirsto. Šiandien gynybai skiriame labai daug ir skirdami gynybai, mes, be abejo, turime iš kažkur paimti. (...) Ministrė turi patirtį ir įsivertina tai, ką sako, kokius daro sprendimus“, – sakė politikė.
„Formuojant biudžetą, mes viską įsivertinam. (...) Tuoj pat biudžetas ateis į Seimą ir galėsite detaliau susipažinti su visomis eilutėmis“, – pridūrė ji.
BNS skelbė, kad pradėti derybas dėl trijų naujų „Embraer“ C-390 transporto orlaivių įsigijimo birželį rekomendavo Valstybės gynimo taryba (VGT).
Pasak D. Šakalienės, kariniu patarimu pasirėmusi VGT vienbalsiai pritarė deryboms dėl šių lėktuvų įsigijimo NATO šalių grupėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!