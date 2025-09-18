Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Akmenės merui Mitrofanovui pareikšti įtarimai „čekiukų“ byloje

2025-09-18 15:17 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 15:17

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ikiteisminiame tyrime dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo, pareiškė įtarimus buvusiam Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariui ir dabartiniam merui Vitalijui Mitrofanovui.

Vitalijus Mitrofanovas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ikiteisminiame tyrime dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo, pareiškė įtarimus buvusiam Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariui ir dabartiniam merui Vitalijui Mitrofanovui.

REKLAMA
4

Kaip pranešė STT, jam pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.

V. Mitrofanovas, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario išmokų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu buvęs tarybos narys galimai apgaule įgijo 4 tūkst. 128 eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų