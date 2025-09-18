Akmenės merui Mitrofanovui pareikšti įtarimai „čekiukų“ byloje

Kaip pranešė STT, jam pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
V. Mitrofanovas, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario išmokų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu buvęs tarybos narys galimai apgaule įgijo 4 tūkst. 128 eurų.
