TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo aplinkybių

2025-09-17 16:00 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 16:00

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo.

VSAT pristatė naujus orlaivius ir bepiločių orlaivių sistemas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo.

5

Kaip pranešė STT, atsižvelgiant į krašto apsaugos įsigijimų svarbą, ikiteisminis tyrimas pradėtas, siekiant pašalinti iškeltas abejones ir atsakyti į klausimus dėl pirkimų procedūrų skaidrumo. 

„Atliekant ikiteisminį tyrimą bus vertinamos orlaivių įsigijimo viešųjų pirkimų procedūrų aplinkybės“, – nurodo STT.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtarimai šiuo metu niekam nėra pareikšti.

Tarnyba pabrėžia, kad neketina vertinti valstybės pasirinktos krašto apsaugos politikos ir politinių sprendimų – ar skiriamas finansavimas, įsigijimai yra teisingi ir pagrįsti ekonominiais, finansiniais, socialiniais ir kitokiais faktoriais.

Anot STT, braziliškų orlaivių įsigijimo aplinkybes nutarta tirti gavus Seimo narių pranešimą dėl galimai neskaidrių karinių lėktuvų įsigijimo bei įvertinus tai, kad pagal įstatyme numatytus patikrinimo terminus nėra galimybės surinkti visą vertinimui būtiną informaciją.

Kaip jau buvo skelbta, birželio 18 d. posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba pritarė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) bei Gynybos resursų agentūros siūlymui plėsti Lietuvos kariuomenės oro pajėgas – planuojama jungtis prie grupės šalių ir derėtis dėl trijų „C-390 Millennium“ orlaivių įsigijimo iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“. 

Visgi, šio sprendimo kritikai – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas ir jo pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas – kreipėsi į STT, prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus „Embraer C-390 Millenium“ transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Politikai abejoja šio įsigijimo pagrįstumu ir KAM argumentais.

Jie taip pat nerimauja, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas yra Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS šalių blokui.

