TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo spaudimo Ignui Hofmanui

2025-09-13 09:26 / šaltinis: BNS
2025-09-13 09:26

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl darbą baigiančio žemės ūkio ministro Igno Hofmano galimai patirto politinio spaudimo skiriant asmenis į pareigas.

Ignas Hofmanas. ELTA / Josvydas Elinskas

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl darbą baigiančio žemės ūkio ministro Igno Hofmano galimai patirto politinio spaudimo skiriant asmenis į pareigas.

Dėl to į teisėsaugą anksčiau kreipėsi dabar jau opozicijoje dirbanti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcija Seime.

„Įvertinus viešojoje erdvėje bei (...) Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ kreipimesi pateiktą informaciją dėl galimai daryto neteisėto poveikio buvusiam žemės ūkio ministrui bei atlikus aplinkybių patikslinimą, (...) priimtas sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą“, – BNS sakė STT atstovė spaudai Renata Keblienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

STT aplinkybių patikslinimo metu aiškinosi, ar veiksmuose I. Hofmano atžvilgiu nebuvo dviejų nusikaltimų požymių – piktnaudžiavimo ir neteisėto kišimosi į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą.

Sprendimas nepradėti ikiteisminio tyrimo pateiktas prokuratūrai, siekiant įvertinti jo teisėtumą ir pagrįstumą.

Teisėsauga aplinkybes aiškintis ėmėsi I. Hofmanui praėjusią savaitę visuomeninio transliuotojo LRT naujienų portalui pareiškus, kad „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus.

Pasak ministro, „aušriečių“ lyderis turėjo interesą keisti konkurso į Žemės ūkio duomenų centro direktoriaus reikalavimus, taip pat domėjosi vadovų atleidimu Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, Valstybinėje augalininkystės tarnyboje ir Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.

R. Žemaitaitis kaltinimus neigė.

Kaip rašė BNS, buvęs Žemės ūkio tarybos pirmininkas I. Hofmanas ministru naujojoje Ingos Ruginienės Vyriausybėje nebedirbs, jį pakeis „Nemuno aušros“ deleguotas Andrius Palionis.

