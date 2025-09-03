Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemdirbių atstovai kritikuoja norą keisti Hofmaną: tikriausiai, niekam nereikia dirbančio ministro

2025-09-03 13:37 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 13:37

Žemdirbių atstovai skeptiškai vertina „Nemuno aušros“ sprendimą keisti žemės ūkio ministrą Igną Hofmaną. Jų manymu, pokyčiai ministerijoje kelia riziką, kad žemdirbiams svarbūs klausimai gali būti sprendžiami ne jų naudai.

Ignas Hofmanas (Lukas Balandis/BNS)

Žemdirbių atstovai skeptiškai vertina „Nemuno aušros“ sprendimą keisti žemės ūkio ministrą Igną Hofmaną. Jų manymu, pokyčiai ministerijoje kelia riziką, kad žemdirbiams svarbūs klausimai gali būti sprendžiami ne jų naudai.

REKLAMA
0

„Nesinori pasakyti, kad čia labai gerai ar labai blogai. Paprasčiausiai nežinome. Mes tik žinome Žemaitaičio poziciją, bijome, kad nebūtų diktuojamos kažkokios sąlygos jo ir daroma taip, kaip įsakoma, o ne taip, kaip tas kandidatas galvoja“,– Eltai teigė Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (LGAA) pirmininkas Audrius Vanagas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei ieškomas lojalus kandidatas, kyla abejonių, kad klausimai bus sprendžiami ne žemdirbių naudai vienokiu ar kitokiu atveju. Nuogąstavimai kyla, kad žemdirbių bendruomenei nepalankūs sprendimai gali būti priimti tam tikri. Virtuvės nežinome, kaip viskas vyksta, bet iš viešai pateikiamos informacijos matosi, susidaro tokios išvados“,– sakė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Jo manymu, dabartinis ministras galėjo pasirodyti neparankus.

„Tai čia vieša paslaptis, yra deklaruota ir viešai pasakyta, kad dėl nepatogumo, aš tik pakartojau, kas buvo viešai išsakyta“ – teigė jis. 

REKLAMA

„Tikriausiai, neparanku, niekam nereikia dirbančio ministro“,– pridūrė A. Vanagas

LGAA pirmininko teigimu, baimė kyla dėl to, kad ministras keičiamas, nepaisant to, jog kandidatas į I. Hofmano vietą žada tęsti tuos pačius darbus.

„Kam keisti gerai dirbantį, jei kandidatas dirbs tuos pačius darbus, kurie buvo dirbami? Tai keistumas yra šitoje vietoje“, – abejojo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) vadovas ministro nekeistų, bet A. Palionį laiko gera alternatyva 

Savo ruožtu Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininkas Raimundas Juknevičius teigia buvęs už tai, kad Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovu liktų tas pats ministras. Anot jo, I. Hofmanas dirbo teisingai.

„Iš mūsų pusės siūlymas buvo tiesiog nekeisti ministro, nedaryti chaoso, tiesiog judėti ta kryptimi, kuri, atrodo, daugiau mažiau yra teisinga“,– Eltai sakė Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininkas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai, kaip ir sakau, visiems žmonėms neįtiksi, nes, tikriausiai, ir tarp žemdirbių yra daug tokių, kurie tikėjosi, kad I. Hofmanui visi žemės ūkyje per ilgą laiką susikaupę klausimai bus stebuklingai išspręsti. Taip, aišku, neatistiko ir tie, kurie neturi tos kantrybės, tikriausiai, kalba apie tai, kad I. Hofmanas galbūt nėra tinkamas kandidatas“,– pridūrė jis.

REKLAMA

Anot jo, negalima teigti, kad laikinąjį žemės ūkio ministrą palaikė visa žemdirbių bendruomenė, tačiau mano, kad pakeitus ministrą, nepalaikančių požiūris nepasikeis.

„Yra tų žmonių, kurie visą laiką buvo nepatenkinti ir bus nepatenkinti ir todėl sakyti, kad visi ūkininkai 100 proc. palaiko I. Hofmaną kaip ministrą, tai nemanau, bet aš esu įsitikinęs, kad jie patys bus labai nepatenkinti už pusmečio gavę ir kitą ministrą“,– sakė  R. Juknevičius.

REKLAMA

Jo teigimu, vis tik nusprendus keisti ministrą, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas A. Palionio kandidatūrą vertina teigiamai.

„Tai yra gera alternatyva I. Hofmanui, jei tai yra politinis sprendimas“,– teigė Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininkas.

„Vertinant iš tos aplinkos, kuri buvo ministerijoje, tai daugiau alternatyvių pasiūlymų, tiesą sakant, ir nežinau. Iš tų, kas buvo toje komandoje, tai Andriaus Palionio darbas atrodė įtikinamai“,– R. Juknevičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip antradienį skelbė LRT.lt, I. Hofmanas teigė, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus. 

Po šių pareiškimų STT pradėjo aplinkybių patikslinimą. I. Hofmanas teigė trečiadienį ryte sulaukęs kvietimo atvykti į apklausą. 

Trečiadienį ministras patikslino, kad iš R. Žemaitaičio patyrė ne spaudimą, o šmeižtą ir melą. Anot jo, iš „aušriečių“ lyderio sulaukdavo prašymų, pageidavimų, tačiau to nevykdė ir dabar yra šmeižiamas.  

REKLAMA

Pagal naująją koalicinę sutartį, galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) išlaikė „Nemuno aušra“. Iki šiol ministerijai vadovavo I. Hofmanas.

Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX-ąją Vyriausybę nusprendė pateikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.

Kandidatui į ministrus susitikus su Prezidentu, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sakė kol kas neišgirdęs neigiamų indikacijų iš Prezidentūros.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignas Hofmanas. ELTA / Josvydas Elinskas
Hofmanas gavo STT kvietimą apklausai (2)
Saulius Skvernelis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Skvernelio demokratai dėl Žemaitaičio kreipėsi į prokuratūrą (17)
Ignas Hofmanas (nuotr. Elta)
Hofmanas apie Žemaitaičio pareiškimus: „Buvau apšmeižtas“ (8)
Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas
Po Hofmano teiginių apie Žemaitaičio vykdomą spaudimą – STT dėmesys (17)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų