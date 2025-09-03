Hofmanas apie Žemaitaičio pareiškimus: „Buvau apšmeižtas“

„Buvau apšmeižtas. Ne tik aš, bet ir ministerijos darbuotojai, pati ministerija, kaip institucija buvo diskredituojama, moterys diskriminuojamos. Tikėtina, dėl to kad nebuvo išpildyti jo (R. Žemaitaičio – ELTA) norai ir pageidavimai“, – žurnalistams prie Vyriausybės teigė I. Hofmanas.
„Nesakyčiau, kad tai spaudimas. Tiesiog tai buvo tam tikri prašymai, pageidavimai, noras daryti kažkokias savo įtakas. Aš to nevykdžiau ir apie tai dabar ir kalbame, nes esu šmeižiamas“, – akcentavo jis, pridurdamas, kad tokie prašymai vyko privataus pokalbio metu.
Pasiūlymo tęsti darbą ministro kėdėje nesulaukęs I. Hofmanas teigia, kad jei ne R. Žemaitaičio pareiškimai apie ministerijos darbuotojas – jis iš pareigų būtų pasitraukęs tyliai.
„Aš tą priėmiau kaip politinį procesą, būčiau pasitraukęs iš pareigų, vakar pasakiau savo komandai, kad tikrai nebūčiau laikęsis įsikibęs į kėdę ar stalą ir kad būtų reikėję mane išnešti ar kitaip patraukti. Tai būtų pasibaigę natūraliai“, – kalbėjo politikas.
Savo ruožtu paskirtoji premjerė Inga Ruginienė kelia klausimą, kodėl istorija iškilo tada, kai nuspręsta ministrą keisti.
Kaip antradienį skelbė LRT.lt, I. Hofmanas teigė, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus.
Po šių pareiškimų STT pradėjo aplinkybių patikslinimą. Pats I. Hofmanas sulaukė STT kvietimo trečiadienį atvykti į apklausą.
Kaip skelbta anksčiau, I. Hofmanui nesuprantant, kodėl nuspręsta ieškoti jam pamainos, „Nemuno aušros“ lyderis sakė, kad ministerijos personalui reikėjo griežtesnės rankos.
„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina. Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – antradienį žurnalistams teigė R. Žemaitaitis.
Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas I. Hofmanas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX-ąją Vyriausybę nusprendė pateikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.
