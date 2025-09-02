Žemaitaitis: Saulytė yra viena iš pretendenčių užimti aplinkos ministrės pareigas

„Taip, Renata Saulytė yra viena iš pretendenčių užimti (aplinkos – ELTA) ministro pareigas, aš tikiu jos ilgamete patirtimi viešajame sektoriuje“, – žurnalistams antradienį sakė R. Žemaitaitis.
Visgi politikas atsisakė įvardinti kitus partijos siūlomus kandidatus.
Apie tai, kad gavo R. Žemaitaičio kvietimą tapti kandidate į ministres, pati R. Saulytė Eltai patvirtino pirmadienį.
R. Saulytė nuo gegužės buvo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclerė, tačiau tose pareigose dirbo tik kelis mėnesius.
Anksčiau ji yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininės įrangos gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.
ELTA primena, kad praėjusį antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
