  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: Saulytė yra viena iš pretendenčių užimti aplinkos ministrės pareigas

2025-09-02 09:44 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 09:44

„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis patvirtino, kad jo vadovaujama partija į Aplinkos ministerijos vadovo kėdę siūlo komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertės Renatos Saulytės kandidatūrą.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis patvirtino, kad jo vadovaujama partija į Aplinkos ministerijos vadovo kėdę siūlo komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertės Renatos Saulytės kandidatūrą.

2

„Taip, Renata Saulytė yra viena iš pretendenčių užimti (aplinkos – ELTA) ministro pareigas, aš tikiu jos ilgamete patirtimi viešajame sektoriuje“, – žurnalistams antradienį sakė R. Žemaitaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi politikas atsisakė įvardinti kitus partijos siūlomus kandidatus.

Apie tai, kad gavo R. Žemaitaičio kvietimą tapti kandidate į ministres, pati R. Saulytė Eltai patvirtino pirmadienį.

R. Saulytė nuo gegužės buvo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclerė, tačiau tose pareigose dirbo tik kelis mėnesius. 

Anksčiau ji yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininės įrangos gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.

ELTA primena, kad praėjusį antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. 

Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

