Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Nemuno aušra“ į pirmuosius Seimo vicepirmininkus siūlys Raimondą Šukį arba Daivą Žebelienę

2025-08-25 18:26 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 18:26

Nemuno aušros“ frakcija į Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo postą deleguos vieną iš šiuo metu parlamento valdybai priklausančių kolegų – Raimondą Šukį arba Daivą Žebelienę. Pasak partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio, frakcija dėl to apsispręs rudens Seimo sesijos pradžioje.

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Elta)

Nemuno aušros“ frakcija į Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo postą deleguos vieną iš šiuo metu parlamento valdybai priklausančių kolegų – Raimondą Šukį arba Daivą Žebelienę. Pasak partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio, frakcija dėl to apsispręs rudens Seimo sesijos pradžioje.

REKLAMA
3

„Rugsėjo 10 d. rinksis frakcija ir frakcija nuspręs, ką iš šitų dviejų kandidatų siūlyti į pirmuosius pavaduotojus“, – pirmadienį, po koalicinės sutarties pasirašymo, žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pažymėjo, kad abu partijos deleguoti Seimo vicepirmininkai tęs darbus.

Tuo metu pats R. Žemaitaitis pakartojo nesieksiąs šių pareigų ir planuojantis likti „aušriečių“ frakcijos seniūnu.

REKLAMA
REKLAMA

„Tikrai su mielu noru liksiu frakcijos seniūnu – ir ramiau jums bus, ir kitiems“, – pridūrė politikas.

REKLAMA

ELTA primena, kad pirmadienį socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija pasirašė koalicinę sutartį. Pagal ją numatoma, kad „Nemuno aušra“ deleguos savo atstovą į pirmojo Seimo vicepirmininko postą.

Seimo pirmininko pareigos bus deleguotos socialdemokratui Juozui Olekui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Agnė Širinskienė (nuotr. Elta)
Širinskienės atsakas Žemaitaičiui: reikėtų labai gerai pagalvoti, ar jo vieta Seime (13)
Agnė Širinskienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Agnė Širinskienė sako neketinanti trauktis iš Seimo: mandatus dalija žmonės, o ne Žemaitaitis (32)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Žemaitaitis nepritartų Lietuvos karių siuntimui į Ukrainą: tai yra tolesnis karo eskalavimas (49)
Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Sostinėje vyks masinis protestas prieš LSDP koaliciją su Žemaitaičio „aušriečiais“ (129)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų