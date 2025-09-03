Ruginienė susitiks su kandidate į socialinės apsaugos ir darbo ministres

Politikės kandidatūrą iškėlė praėjusius Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai.
J. Zailskienė 2015-2019 metais dirbo Prienų rajono savivaldybės mero patarėja, vėliau metams užėmė tos pačios savivaldybės administracijos direktorės pareigas.
Seimo narės pavardė viešojoje erdvėje taip pat skambėjo dėl jos siūlytų Baudžiamojo kodekso (BK) pataisų, kurios nuo teisinės atsakomybės atleistų „čekutininkus“, kurie piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi arba viršiję įgaliojimus padarė didesnę nei 20 tūkst. eurų žalą.
ELTA primena, kad praėjusį antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres.
Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!