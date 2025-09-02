Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė apie Grikšą: „Nėra taip, kad čia yra mano pirmas susidūrimas ir pirmos žinios apie kandidatą“

2025-09-02 09:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 09:13

Prieš kelias dienas pripažinusi, kad nepažįsta į ekonomikos ir inovacijų deleguojamo Edvino Grikšo, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė keičia savo poziciją. Antradienio rytą pirmą kartą susitikusi su „valstiečių“ į Vyriausybę pasiūlytu E. Grikšu, politikė tvirtino, kad tai – ne „pirmas susidūrimas“ su kandidatu. 

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)

1

„Keistas procesas pastarąsias savaites vyksta. Iš tikrųjų, nėra taip, kad tai man nežinomas kandidatas. Su „valstiečių“ partija ir jos pirmininku Aurelijumi Veryga kandidatą mes esame aptarę netgi kelis kartus – nuo pat biografijos smulkmenų iki visų kitų. Ir normalu, kad per tokį siaurą laikotarpį aš šiuo metu tą darau – susitinku su laikinais ministrais, kurie persikels į naują Vyriausybę, ir su kandidatais. Procesas vyksta, manau, labai normaliai“, – antradienio rytą susitikusi su E. Grikšu žurnalistams sakė I. Ruginienė.

„Nėra taip, kad čia yra mano pirmas susidūrimas ir pirmos žinios apie kandidatą“, – aiškino ji.

