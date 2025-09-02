Ruginienė apie Grikšą: „Nėra taip, kad čia yra mano pirmas susidūrimas ir pirmos žinios apie kandidatą“

„Keistas procesas pastarąsias savaites vyksta. Iš tikrųjų, nėra taip, kad tai man nežinomas kandidatas. Su „valstiečių“ partija ir jos pirmininku Aurelijumi Veryga kandidatą mes esame aptarę netgi kelis kartus – nuo pat biografijos smulkmenų iki visų kitų. Ir normalu, kad per tokį siaurą laikotarpį aš šiuo metu tą darau – susitinku su laikinais ministrais, kurie persikels į naują Vyriausybę, ir su kandidatais. Procesas vyksta, manau, labai normaliai“, – antradienio rytą susitikusi su E. Grikšu žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Nėra taip, kad čia yra mano pirmas susidūrimas ir pirmos žinios apie kandidatą“, – aiškino ji.
